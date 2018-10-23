Жуткие изменения внешности девушки, которая последовала советам пользователей Instagram

Сейчас, когда за окном XXI век, люди постепенно избавляются от стереотипов и меняют восприятие. Однако некоторых хлебом не корми – дай кого-нибудь пообсуждать. Особенно активно моют косточки в социальных сетях, ведь это гораздо проще, чем высказать свое мнение в лицо. Блогерше Чесси Кинг также пришлось столкнуться со злобными троллями в Инстаграме. Однако девушка не растерялась и придумала весьма нетривиальный способ дать отпор, пишет fabiosa.ru.
Чесси – невероятно харизматичная, позитивная и веселая девушка. У нее есть все для того, чтобы быть счастливой: интересные путешествия, любимые подруги, парень и увлекательное хобби. Чесси работает фитнес-тренером и демонстрирует в «Инстаграме» фото красивой, подтянутой фигурки. Но при этом не боится показывать собственные недостатки и демонстрирует, как при помощи другого света, поз и одежды можно изменить фото до неузнаваемости.
К сожалению, Чесси Кинг, как и многие, подвергается обидным нападкам со стороны комментаторов в Сети. Пользователи не прочь покритиковать ее внешность и находят недостатки даже там, где их нет. Чесси предложила недовольным поделиться своим виденьем того, что, по их мнению, ей нужно изменить в себе. Конечно же, тролли сразу же принялись критиковать девушку и засыпать бесконечными советами. Девушка загрузила специальную программу и с ее помощью “подправила” изъяны, на которые указали подписчики: убрала брови, сделала ноги тоньше, увеличила губы и грудь, а также поработала над талией.
Trolling needs to stop ✋🏼 Did you know, 69% of 16-29 year olds have been a victim of online bullying? But it can happen to everyone, all ages, someone with 12 followers or 12 million & everything in between. The left photo: No filter, no editing, before the comments flooded in attacking me, my face + my body - The right photo: An amalgamation of all the comments I’ve received. Here’s what they want me to look like. There’s already so much pressure to ‘look perfect’, we don’t need bully’s adding to that. Trolling is ugly, not YOU 🙅🏼♀️ If you haven’t already, watch my highlighted story ‘TROLLING’, there is always help, you are not alone ❤️🧡💛
Результат действительно шокировал, и желающих покритиковать значительно поубавилось. Картина сложилась не лучшим образом: мы видим перед собой неестественную куклу, которая мало чем напоминает реальную девушку. Как оказалось, это было частью кампании фонда “Cybersmile” против кибербуллинга — травли в социальных сетях, которой так часто подвергаются многие пользователи. “Мне грустно от того, что девочки, начитавшись негативных комментариев в свою сторону, сразу же бегут менять что-то в своей внешности”, – говорит Чесси. Ботипозитивщица уверена, что неплоский животик, небольшой целлюлит или складочки – не повод не любить себя. Девушка надеется, что ее пример поможет другим принять себя такими, какие они есть, уметь давать отпор и не обращать внимания на выпады обидчиков.
Помните: вы такая одна. Нет ничего плохого в желании совершенствоваться и хотеть быть лучше. Но, даже подвергшись критике, важно помнить, что только вы решаете, кем быть и как выглядеть. Комментаторы тоже неидеальны и таким способом лишь пытаются скрыть собственные комплексы. Любите свое тело – и другие это увидят.