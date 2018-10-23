Жуткие изменения внешности девушки, которая последовала советам пользователей Instagram

Чесси – невероятно харизматичная, позитивная и веселая девушка. У нее есть все для того, чтобы быть счастливой: интересные путешествия, любимые подруги, парень и увлекательное хобби. Чесси работает фитнес-тренером и демонстрирует в «Инстаграме» фото красивой, подтянутой фигурки. Но при этом не боится показывать собственные недостатки и демонстрирует, как при помощи другого света, поз и одежды можно изменить фото до неузнаваемости.

К сожалению, Чесси Кинг, как и многие, подвергается обидным нападкам со стороны комментаторов в Сети. Пользователи не прочь покритиковать ее внешность и находят недостатки даже там, где их нет. Чесси предложила недовольным поделиться своим виденьем того, что, по их мнению, ей нужно изменить в себе. Конечно же, тролли сразу же принялись критиковать девушку и засыпать бесконечными советами. Девушка загрузила специальную программу и с ее помощью “подправила” изъяны, на которые указали подписчики: убрала брови, сделала ноги тоньше, увеличила губы и грудь, а также поработала над талией.

Результат действительно шокировал, и желающих покритиковать значительно поубавилось. Картина сложилась не лучшим образом: мы видим перед собой неестественную куклу, которая мало чем напоминает реальную девушку. Как оказалось, это было частью кампании фонда “Cybersmile” против кибербуллинга — травли в социальных сетях, которой так часто подвергаются многие пользователи. “Мне грустно от того, что девочки, начитавшись негативных комментариев в свою сторону, сразу же бегут менять что-то в своей внешности”, – говорит Чесси. Ботипозитивщица уверена, что неплоский животик, небольшой целлюлит или складочки – не повод не любить себя. Девушка надеется, что ее пример поможет другим принять себя такими, какие они есть, уметь давать отпор и не обращать внимания на выпады обидчиков.