Вот они - пять самых стильных знаков Зодиака!

У каждого человека есть свой уникальный стиль. Но астрологи утверждают, что одни знаки Зодиака чувствуют моду лучше, чем другие, пишет fabiosa.ru. Мы подготовили для вас подборку самых стильных знаков зодиака.
Самые модные знаки зодиака
5. Лев
Лев обожает шопинг и не против потратить деньги, чтобы хорошо выглядеть. Люди, рожденные под этим знаком, любят высококлассную моду, изысканные ткани и необычный крой.
Иногда Львы бывают очень смелы в выборе одежды. Они надевают что-то возмутительное, чтобы приковать к себе внимание. Иногда их тянет к золотому цвету и яркому макияжу, но выглядят они при этом не вульгарно.
Дженнифер Лопес - настоящий Лев. Всегда сексульна и красива!
4. Козерог
Козероги имеют изысканный и сдержанный стиль. Они никогда не перебарщивают. В их гардеробе всегда найдется подходящая вещь для любого случая.
Этот знак зодиака может быть очень модным, но никогда не переходит черту. Им достаточно хорошо себя чувствовать в той одежде, которую они носят.
Самый стильный Козерог - Кейт Миддлтон. Одежду, которую она носит сама или покупает детям, поклонники сметают с полок магазинов мгновенно. А еще ее стиль копируют по всему миру!
3. Дева
Девы имеют невероятное чувство стиля. Они, как правило, покупают действительно хорошую одежду и обувь - вещи, которые всегда будут в моде.
Люди, рожденные под этим знаком, лучше приобретут простую вещь, которая им будет идти, чем модную. Глядя на новую вещь в их гардеробе, никогда не скажешь, что это масс-маркет. Этим они и выигрывают.
Дева Камерон Диас считается одной из самых блистательных знаменитостей на красных ковровых дорожках. Главные составляющие ее праздничного внешнего вида - черный или красный цвет и облегающий наряд. А в свой выходной она предпочитает правильного кроя джинсы и спортивный стиль.
2. Овен
У Овнов хороший вкус, но есть проблемы с импульсивными покупками. Они увидели красивую вещь и тут же ее купили, а потом не знают, нужно ли ее надевать. Этот знак носит несколько вещей из своего гардероба, но самых любимых. Хорошо, что Овны умеют комбинировать. Это их спасает!
Самый стильный представитель Овнов - дизайнер Виктория Бекхэм. Она не считает себя идеальной, но умеет наилучшим образом подчеркивать то, что дала природа.
1. Весы
Самый стильный знак в нашей подборке - Весы. Его представители обожают модные эксперименты. Но при этом они всё тщательно взвешивают и никогда не покупают что попало. Девиз Весов - лучше меньше, но качественное.
Моника Беллуччи никогда не позволяла себе надевать вульгарную одежду. Она всегда была сексуальна, но при этом элегантна.
Если вы не попали в рейтинг самых стильных знаков зодиака, не отчаивайтесь. Модно одеваться можно научиться. Ловите видео, которое вам поможет в этом.