Календарь ухода за собой: какие бьюти-процедуры и как часто нужно делать

Важно лишь понимать, как часто и какие процедуры нужно делать, чтобы хорошо и правильно ухаживать за собой. Мы составили для вас календарь по уходу. Запоминайте, а лучше - распечатывайте и вклеивайте в свои планеры! Начнем с пунктов, которые нужно выполнять каждый день.

Каждый день

чистка зубов

зубная нить

очищение кожи

крем для лица

крем для рук

масло для кутикул

Следующие пункты - вариативные. Разумеется, вы не обязаны каждую неделю ходить на массаж, но вы можете делать его самостоятельно, хотя бы для лица. Скрабы, маски - то, что сделает ваш досуг приятнее и женственнее. Почему бы не уделять раз в неделю день для ухода за своим телом, лицом и волосами? Смотрите, что вы можете сделать.

Каждую неделю

массаж лица

массаж

маска очищения

увлажняющая маска

маска питания

скраб для тела

скраб для лица

скраб для пяток

маска для волос

взвеситься

Раз в две недели нужно вспоминать о более глобальных бьюти-процедурах, таких как маникюр, педикюр, уход за бровями и ресничками, а также не забывайте об эпиляции! Если же ногти и ресницы у вас нарощенные, то не забывайте о коррекции.

Каждые 2 недели

брови и ресницы

маникюр

педикюр

эпиляция

Каждый месяц можно побаловать себя переменами. Во-первых, можно освежить оттенок волос. Во-вторых, если готовы к экспериментам, то слегка сменить стрижку. И, конечно же, можно устроить для себя настоящий релакс в виде похода в СПА-салон или в баню.

Каждый месяц

стрижка

баня / SPA

Раз в год - самый ответственный пункт, так как он касается больше здоровья, чем бьюти-процедур. Каждая женщина должна четко осознавать, что каждый год необходимо посещать некоторых врачей, чтобы избежать проблем со здоровьем. Ниже приведен список осмотров и процедур, которые важно делать раз в год.

Раз в год

осмотр у гинеколога

общий анализ крови

общий анализ мочи

флюорография

узи молочных желез

офтальмолог

стоматолог