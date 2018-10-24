Календарь ухода за собой: какие бьюти-процедуры и как часто нужно делать

Уход за собой - неотъемлемая составляющая жизни каждого человека, но, так уж повелось, что у женщин в списке бьюти-дел куда больше пунктов, нежели у мужчин. И это вовсе не капризы! Ответственный подход к уходу за собой - залог хорошего здоровья, пишет fabiosa.ru.
Важно лишь понимать, как часто и какие процедуры нужно делать, чтобы хорошо и правильно ухаживать за собой. Мы составили для вас календарь по уходу. Запоминайте, а лучше - распечатывайте и вклеивайте в свои планеры! Начнем с пунктов, которые нужно выполнять каждый день.
Каждый день
- чистка зубов
- зубная нить
- очищение кожи
- крем для лица
- крем для рук
- масло для кутикул
Следующие пункты - вариативные. Разумеется, вы не обязаны каждую неделю ходить на массаж, но вы можете делать его самостоятельно, хотя бы для лица. Скрабы, маски - то, что сделает ваш досуг приятнее и женственнее. Почему бы не уделять раз в неделю день для ухода за своим телом, лицом и волосами? Смотрите, что вы можете сделать.
Каждую неделю
- массаж лица
- массаж
- маска очищения
- увлажняющая маска
- маска питания
- скраб для тела
- скраб для лица
- скраб для пяток
- маска для волос
- взвеситься
Раз в две недели нужно вспоминать о более глобальных бьюти-процедурах, таких как маникюр, педикюр, уход за бровями и ресничками, а также не забывайте об эпиляции! Если же ногти и ресницы у вас нарощенные, то не забывайте о коррекции.
Каждые 2 недели
- брови и ресницы
- маникюр
- педикюр
- эпиляция
Каждый месяц можно побаловать себя переменами. Во-первых, можно освежить оттенок волос. Во-вторых, если готовы к экспериментам, то слегка сменить стрижку. И, конечно же, можно устроить для себя настоящий релакс в виде похода в СПА-салон или в баню.
Каждый месяц
- стрижка
- баня / SPA
Раз в год - самый ответственный пункт, так как он касается больше здоровья, чем бьюти-процедур. Каждая женщина должна четко осознавать, что каждый год необходимо посещать некоторых врачей, чтобы избежать проблем со здоровьем. Ниже приведен список осмотров и процедур, которые важно делать раз в год.
Раз в год
- осмотр у гинеколога
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- флюорография
- узи молочных желез
- офтальмолог
- стоматолог
Теперь вы знаете, как можно правильно распределить все свои бьюти-процедуры, а также важные осмотры у врачей. Такой женский календарик должен быть у каждой представительницы прекрасного пола, чтобы ответственнее следить за своим уходом. Будьте здоровыми и красивыми!