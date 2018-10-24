Ср, 24.10.2018
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Календарь ухода за собой: какие бьюти-процедуры и как часто нужно делать

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Массаж лица, фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Уход за собой - неотъемлемая составляющая жизни каждого человека, но, так уж повелось, что у женщин в списке бьюти-дел куда больше пунктов, нежели у мужчин. И это вовсе не капризы! Ответственный подход к уходу за собой - залог хорошего здоровья, пишет fabiosa.ru.

Важно лишь понимать, как часто и какие процедуры нужно делать, чтобы хорошо и правильно ухаживать за собой. Мы составили для вас календарь по уходу. Запоминайте, а лучше - распечатывайте и вклеивайте в свои планеры! Начнем с пунктов, которые нужно выполнять каждый день. 

Каждый день

  • чистка зубов
  • зубная нить
  • очищение кожи
  • крем для лица
  • крем для рук
  • масло для кутикул

Следующие пункты - вариативные. Разумеется, вы не обязаны каждую неделю ходить на массаж, но вы можете делать его самостоятельно, хотя бы для лица. Скрабы, маски - то, что сделает ваш досуг приятнее и женственнее. Почему бы не уделять раз в неделю день для ухода за своим телом, лицом и волосами? Смотрите, что вы можете сделать. 

Каждую неделю

  • массаж лица
  • массаж
  • маска очищения
  • увлажняющая маска
  • маска питания
  • скраб для тела
  • скраб для лица
  • скраб для пяток
  • маска для волос
  • взвеситься

Раз в две недели нужно вспоминать о более глобальных бьюти-процедурах, таких как маникюр, педикюр, уход за бровями и ресничками, а также не забывайте об эпиляции! Если же ногти и ресницы у вас нарощенные, то не забывайте о коррекции.

Каждые 2 недели

  • брови и ресницы
  • маникюр
  • педикюр
  • эпиляция

Каждый месяц можно побаловать себя переменами. Во-первых, можно освежить оттенок волос. Во-вторых, если готовы к экспериментам, то слегка сменить стрижку. И, конечно же, можно устроить для себя настоящий релакс в виде похода в СПА-салон или в баню. 

Каждый месяц

  • стрижка
  • баня / SPA

Раз в год - самый ответственный пункт, так как он касается больше здоровья, чем бьюти-процедур. Каждая женщина должна четко осознавать, что каждый год необходимо посещать некоторых врачей, чтобы избежать проблем со здоровьем. Ниже приведен список осмотров и процедур, которые важно делать раз в год.

Раз в год

  • осмотр у гинеколога
  • общий анализ крови
  • общий анализ мочи
  • флюорография
  • узи молочных желез
  • офтальмолог
  • стоматолог

Теперь вы знаете, как можно правильно распределить все свои бьюти-процедуры, а также важные осмотры у врачей. Такой женский календарик должен быть у каждой представительницы прекрасного пола, чтобы ответственнее следить за своим уходом. Будьте здоровыми и красивыми!

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