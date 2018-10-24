Плесень — враг номер один! Как предотвратить ее появление в доме (хитрой хозяйке на заметку)

Предотвращать или устранять плесень очень важно, потому что это не столько эстетическая проблема, сколько прямая угроза человеческому здоровью. К счастью, есть некоторые простые трюки, которые помогут вам избавиться от нее. Запоминайте!

1. Уксус

Вы наверняка слышали, что уксус - незаменимый помощник в хозяйстве. Помимо прочего, он также отлично справляется и с плесенью.

Просто смочите ткань небольшим количеством уксуса и протрите внутренние стены и полки шкафов.

2. Мел

Мел прекрасно впитывает влагу и не позволит плесени размножаться. Просто вытрите шкаф и поместите в него открытую коробку с кусочками мела. Он станет влажным примерно через шесть месяцев, но вы можете использовать его повторно - просто оставьте подсушиться под прямыми солнечными лучами в течение нескольких часов и положите обратно в шкаф.

Для создания защитного слоя вы можете также просто покрыть поверхности мелом.

3. Мешочек с рисом

Чтобы предотвратить появление плесени в ящиках, вы можете положить в них небольшие мешочки с рисом. Он тоже прекрасно поглощает влагу, но его придется иногда менять. Примерно раз в 15 дней.

4. Пищевая сода

Так же, как и уксус, пищевая сода имеет тысячи вариантов использования в быту. И в борьбе с плесенью это средство №1! Просто положите немного соды в контейнер. Поменяйте ее на новую, когда она изменит свою текстуру.

5. Гранулированный хлорид кальция

Такое полезное приспособление продается в некоторых супермаркетах, но его можно также сделать и собственными руками. Все, что вам понадобится, — это два контейнера (большой и немного поменьше) с крышкой и гранулированный хлорид кальция.

Шаг 1: Поместите один контейнер в другой.

Шаг 2: Поместите две столовые ложки хлорида кальция в верхний контейнер.

Шаг 3: Накройте его бумажным полотенцем, затем закройте его крышкой.

Если нижний контейнер заполнится водой, значит, пришло время менять содержимое.

Вот оригинальное видео этого метода, представленное блогером Ниной Браз (на португальском языке):