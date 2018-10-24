Плесень — враг номер один! Как предотвратить ее появление в доме (хитрой хозяйке на заметку)

Никто не любит обнаруживать в своем жилище плесень. К сожалению, ни один дом не застрахован от этой проблемы, особенно если на улице холодно и сыро, пишет fabiosa.ru.
Предотвращать или устранять плесень очень важно, потому что это не столько эстетическая проблема, сколько прямая угроза человеческому здоровью. К счастью, есть некоторые простые трюки, которые помогут вам избавиться от нее. Запоминайте!
1. Уксус
Вы наверняка слышали, что уксус - незаменимый помощник в хозяйстве. Помимо прочего, он также отлично справляется и с плесенью.
Просто смочите ткань небольшим количеством уксуса и протрите внутренние стены и полки шкафов.
2. Мел
Мел прекрасно впитывает влагу и не позволит плесени размножаться. Просто вытрите шкаф и поместите в него открытую коробку с кусочками мела. Он станет влажным примерно через шесть месяцев, но вы можете использовать его повторно - просто оставьте подсушиться под прямыми солнечными лучами в течение нескольких часов и положите обратно в шкаф.
Для создания защитного слоя вы можете также просто покрыть поверхности мелом.
3. Мешочек с рисом
Чтобы предотвратить появление плесени в ящиках, вы можете положить в них небольшие мешочки с рисом. Он тоже прекрасно поглощает влагу, но его придется иногда менять. Примерно раз в 15 дней.
4. Пищевая сода
Так же, как и уксус, пищевая сода имеет тысячи вариантов использования в быту. И в борьбе с плесенью это средство №1! Просто положите немного соды в контейнер. Поменяйте ее на новую, когда она изменит свою текстуру.
5. Гранулированный хлорид кальция
Такое полезное приспособление продается в некоторых супермаркетах, но его можно также сделать и собственными руками. Все, что вам понадобится, — это два контейнера (большой и немного поменьше) с крышкой и гранулированный хлорид кальция.
Шаг 1: Поместите один контейнер в другой.
Шаг 2: Поместите две столовые ложки хлорида кальция в верхний контейнер.
Шаг 3: Накройте его бумажным полотенцем, затем закройте его крышкой.
Если нижний контейнер заполнится водой, значит, пришло время менять содержимое.
Вот оригинальное видео этого метода, представленное блогером Ниной Браз (на португальском языке):
Помните, что плесень может поставить под угрозу ваше здоровье и здоровье вашей семьи!