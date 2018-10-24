Сыроедение - это вредно или полезно?

Есть мнение, что такой принцип питания позволяет избавиться от многих болезней и продлить жизнь. Так ли это на самом деле? О пользе и вреде сыроедения расскажем в данном материале.

Что такое сыроедение?

Сыроедение представляет собой такое питание, которое основано на употреблении продуктов, которые не прошли термическую обработку. То есть никакой жарки, варки, тушения, приготовления на пору. Даже запрещены другие виды обработки, например, заморозка, охлаждение и так далее. Также вполне допустимо есть сушёные продукты без приправ и соли, масла холодного отжима. Считается, что потребление пищи в сыром виде сохраняется максимум полезных свойств, что и является целью сыроедения.

Вред сыроедения

Питание человека должно быть максимально сбалансированным. В рационе должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы. Те, кто придерживаются строгого сыроедения, то есть питаются только фруктами и овощами, неизбежно наносят вред своему здоровью. К сожалению, человеку недостаточно есть семена и орехи, чтобы восполнить тот комплекс полезных веществ, что есть в мясе и других продуктах животного происхождения. Вред сыроедения в первую очередь кроется именно в этом. Особенно не следует придерживаться сыроедения тем, кто худеет или набирает вес, потому что недостаток важных витаминов и микроэлементов для построения тела будет явно не хватать.

Также следует знать о том, какой вред сыроедение наносит сердцу — самой главной мышце в человеческом организме. Для поддержания здоровья ему необходим белок, который можно получить из разных продуктов. Да, белок содержится в бобовых, которые разрешено есть при сыроедении, но он не так полезен, как тот, что есть в мясе, рыбе, морепродуктах. Так что, от сыроедения в этом ключе будет только вред.

Исследования показывают и другой вред, наносимый организму при сыроедении. Так, женщины начинают страдать от частичной или полной аменореи. А также известно о низком уровне омега-3 у тех, кто питается сырыми продуктами.

Считается, что детям сыроедение нанесёт сплошной вред. Поэтому родителям, которые хотят видеть своих малышей здоровыми и сильными, не следует так кормить их, даже если и мама и папа придерживаются такого типа питания.

Кроме того, известен и другой наносимый вред сыроедения. Тот, кто питается только овощами и фруктами, может потреблять их в огромном количестве. Вряд ли вас устроит огурец или одно яблоко на обед. Для полного насыщения и набора нужного количества калорий может потребоваться несколько килограммов фруктов и овощей в день. Конечно, скажете вы, это здорово — такое количество витаминов! Но как бы не так — большинство магазинных овощей и фруктов напичканы нитратами и пестицидами, поэтому всё, что вами съедается в таких объёмах, может принести большой вред, ведь вы едите по своей сути яд. Ваша печень вряд ли скажет вам «спасибо» за ударную дозу вредных веществ.