Чт, 25.10.2018

Самый вкусный и полезный тыквенный чизкейк: как приготовить

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Тыквенный пирог

ФОТО: Rezeda Kostyleva / PantherMedia / Rezeda Kostyleva

Чизкейк с тыквой и взбитыми сливками – популярный десерт американской кухни, который часто готовят осенью. В этом рецепте используется рикотта, но вы можете заменить ее сливочным сыром или мягким творогом, пишет segodnya.

Тыквенно-апельсиновый чизкейк из рикотты

Ингредиенты:

Для основы:

  • 200 г печенья
  • 45 г сливочного масла
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. мускатного ореха

Для начинки:

  • 500 г рикотты
  • цедра 1-2 апельсинов
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • 150 г сахара
  • 4 яйца
  • 230 г тыквенного пюре
  • взбитые сливки – для украшения

1. Печенье перемолоть в блендере до крошек. Сливочное масло растопить. Смешать крошки печенья, специи, масло и выложить в подготовленную форму диаметром 21-23 см, утрамбовывая по дну.

2. Снять цедру с апельсинов (только оранжевый слой), перемешать с сахаром, перетирая пальцами. Добавить рикотту, кукурузный крахмал и взбить на низкой скорости миксером. Добавить яйца по одному, взбивая после каждого. Добавить тыквенное пюре и еще раз взбить миксером на небольшой скорости.

3. Готовую начинку вылить в форму на основу и выпекать чизкейк в духовке, предварительно разогретой до 180 С 35-40 минут. Края должны схватиться, а серединка подрагивать, когда вы двигаете форму.

4. Готовый чизкейк остудить в духовке с открытой дверцей 15-20 минут. Дать остыть до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник минимум на 4 часа. 

5. Украсить чизкейк взбитыми сливками.

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