Самый вкусный и полезный тыквенный чизкейк: как приготовить

Тыквенно-апельсиновый чизкейк из рикотты

Ингредиенты:

Для основы:

200 г печенья

45 г сливочного масла

1 ч. л. корицы

1 ч. л. мускатного ореха

Для начинки:

500 г рикотты

цедра 1-2 апельсинов

2 ст. л. кукурузного крахмала

150 г сахара

4 яйца

230 г тыквенного пюре

взбитые сливки – для украшения

1. Печенье перемолоть в блендере до крошек. Сливочное масло растопить. Смешать крошки печенья, специи, масло и выложить в подготовленную форму диаметром 21-23 см, утрамбовывая по дну.

2. Снять цедру с апельсинов (только оранжевый слой), перемешать с сахаром, перетирая пальцами. Добавить рикотту, кукурузный крахмал и взбить на низкой скорости миксером. Добавить яйца по одному, взбивая после каждого. Добавить тыквенное пюре и еще раз взбить миксером на небольшой скорости.

3. Готовую начинку вылить в форму на основу и выпекать чизкейк в духовке, предварительно разогретой до 180 С 35-40 минут. Края должны схватиться, а серединка подрагивать, когда вы двигаете форму.

4. Готовый чизкейк остудить в духовке с открытой дверцей 15-20 минут. Дать остыть до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник минимум на 4 часа.