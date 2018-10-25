Самый вкусный и полезный тыквенный чизкейк: как приготовить

Чизкейк с тыквой и взбитыми сливками – популярный десерт американской кухни, который часто готовят осенью. В этом рецепте используется рикотта, но вы можете заменить ее сливочным сыром или мягким творогом, пишет segodnya.
Тыквенно-апельсиновый чизкейк из рикотты
Ингредиенты:
Для основы:
- 200 г печенья
- 45 г сливочного масла
- 1 ч. л. корицы
- 1 ч. л. мускатного ореха
Для начинки:
- 500 г рикотты
- цедра 1-2 апельсинов
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 150 г сахара
- 4 яйца
- 230 г тыквенного пюре
- взбитые сливки – для украшения
1. Печенье перемолоть в блендере до крошек. Сливочное масло растопить. Смешать крошки печенья, специи, масло и выложить в подготовленную форму диаметром 21-23 см, утрамбовывая по дну.
2. Снять цедру с апельсинов (только оранжевый слой), перемешать с сахаром, перетирая пальцами. Добавить рикотту, кукурузный крахмал и взбить на низкой скорости миксером. Добавить яйца по одному, взбивая после каждого. Добавить тыквенное пюре и еще раз взбить миксером на небольшой скорости.
3. Готовую начинку вылить в форму на основу и выпекать чизкейк в духовке, предварительно разогретой до 180 С 35-40 минут. Края должны схватиться, а серединка подрагивать, когда вы двигаете форму.
4. Готовый чизкейк остудить в духовке с открытой дверцей 15-20 минут. Дать остыть до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник минимум на 4 часа.
5. Украсить чизкейк взбитыми сливками.