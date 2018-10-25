Светлана Лобода рассказала о реакции дочери на новость о появлении сестрички

Пока в Сети обсуждали слухи о том, что Светлана Лобода вышла замуж, артистка снова напомнила о себе новостями. Звезда рассказала о реакции дочери на новость о появлении сестрички, пишет hochu.ua.
Светлана Лобода на днях появилась в эфире шоу "Вечерний Ургант", где раскрыла некоторые личные моменты. Напомним, что 35-летняя певица стала мамой во второй раз в мае. Певица скрывала факт беременности до седьмого месяца. Как оказалось, старшая дочь Светланы Ева тоже до последнего не знала, что у нее в скором времени появится брат или сестра.
Старшей дочери LOBODA рассказала о беременности только на восьмом месяце. По словам певицы, если бы она сделала это раньше, о ее положении вмиг бы узнали многие.
"Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать!".
А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Когда Ева узнала обо всем, она чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестричку.
Признается Лобода. Сейчас Евангелине 7 лет, и она растет очень развитой не по годам. Она во всем помогает маме с младшей сестричкой. Что касается имени второй дочери, то Лобода не сомневается в том, что назвала ее правильно.
Мы согласовали с папой и решили, что назовем ее Тильдой.
При этом звезда продолжает молчать об отце ребенка, хотя многие до сих пор уверены, что им является солист культовой группы Rammstein, 55-летний Тилль Линдеманн. Мы следим за обновлениями по теме.