Светлана Лобода рассказала о реакции дочери на новость о появлении сестрички

Светлана Лобода на днях появилась в эфире шоу "Вечерний Ургант", где раскрыла некоторые личные моменты. Напомним, что 35-летняя певица стала мамой во второй раз в мае. Певица скрывала факт беременности до седьмого месяца. Как оказалось, старшая дочь Светланы Ева тоже до последнего не знала, что у нее в скором времени появится брат или сестра.

Старшей дочери LOBODA рассказала о беременности только на восьмом месяце. По словам певицы, если бы она сделала это раньше, о ее положении вмиг бы узнали многие.

"Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать!".

А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Когда Ева узнала обо всем, она чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестричку.

Признается Лобода. Сейчас Евангелине 7 лет, и она растет очень развитой не по годам. Она во всем помогает маме с младшей сестричкой. Что касается имени второй дочери, то Лобода не сомневается в том, что назвала ее правильно.

Мы согласовали с папой и решили, что назовем ее Тильдой.