Переход на зимнее время: как реагирует организм

Не секрет, что переход на другое время и осенью, и весной, всегда по-особенному сказывается на организме. По этому поводу много спорят ученые, но то, что поддерживать в это время себя витаминами и правильно питаться нужно, это факт, пишет hochu.ua. Одни специалисты говорят о том, что какого-либо значительного воздействия на организм человека перевод времени не оказывает. Другие же заявляют о проблемах со сном, плохом настроении и целом плохим самочувствием.

Влияние на организм перевода часов решили исследовать немецкие ученые из Института медицинской психологии в Мюнхене. Они установили, что причиной негативных последствий перевода часов связаны с нарушением баланса между внутренними биологическими часами человека и реальным временем. Поэтому люди в период адаптации иногда находятся в смешанных чувствах и ощущениях.

Специалисты говорят об особенной функции биологических часов: благодаря им организм подстраивает выработку гормонов, стабилизирует температуру тела, а также отвечают за время сна и бодрствования человека. А перевод часов вносит изменения в режим дня человека, поэтому мы и ощущаем изменения в самочувствии.

Хронобиолог Тиль Ренненберг из Мюнхена провел исследование, которое доказало, что из-за перехода на зимнее/летнее время у человека может возникать усталость, а также активизируются болезни. В первую очередь это отражается на работоспособности: организм просто не успевает перестроиться на изменение графика своей жизни. Поэтому ученый уверен, что несоответствие работы внутренних часов организма и реального времени может нанести вред здоровью человека.

Есть и другое мнение по этому поводу. Говорят, что перевод часов тренирует обмен веществ и таким образом дает организму возможность подстроиться под изменение длительности дня. Изначально человек привык ориентировался по солнцу — вставал с его восходом и засыпал с заходом. Поэтому эту генетически заложенную функцию переводом часов нужно поддерживать, болезней от этого не будет, а просто организм почувствует кратковременный дискомфорт. Его можно устранить, если ложиться спать и вставать на час или два раньше.

В любом случае нужно к переводу часов подготовиться. Читайте рекомендации о том, как сделать перевод часов менее заметным для организма.

Как пережить перевод часов на зимнее время

1. Перед тем, как ложиться спать, убедитесь, что в вашей спальне достаточно темно, зная, что часы утром будут звонить в новое время.

2. Несколько дней после перевода часов около 10 минут позвольте себе поваляться в постели, чтобы приспособиться к новому времени.

3. Придерживайтесь режима дня и подготовки ко сну в частности.

4. За час до сна отложите гаджеты, чтобы лучше заснуть.

5. Пейте перед сном молоко или что-то теплое, чтобы поощрить сонливость, но не ешьте на ночь.