В канун Хэллоуина Белла Хадид снялась в мини-фильме ужасов от Dior Beauty. Звучит неожиданно, но на практике получился красивый ролик с легким флером мистики. Модель примерила сдержанные бьюти-образы, разработанные знаменитым визажистом Питером Филипсом.

Как повторить макияж Беллы Хадид в стиле Хэллоуин

Красные губы

Сделай губы главным акцентом своего образа на Хэллоуин. Выбери глубокий красный цвет помады. Тон кожи должен быть безупречным, буквально бархатным.

Четкие скулы

Подчеркни скулы, чтобы визуально вытянуть лицо. Все линии должны быть идеальными.

Графический рисунок

Дай волю фантазии и нарисуй не обычные стрелки, а настоящий рисунок вокруг глаз. Экспериментируй, выдумывай, будь смелее!