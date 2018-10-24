Это было нечто! Женщина опешила, увидев на себе то, что она приобрела в интернет-магазине

29-летняя британская женщина опешила, когда увидела свое отражение в зеркале в новом, заказанном из интернета платье, пишет Elu24 со ссылкой на Daily Mail.
Специалисту по маркетингу Фрэнк Ватцил срочно понадобилось платье для воскресного ужина, и она нашла в интернете подходящую модель. Однако, когда девушка получила свою покупку и примерила ее, она пришла в ужас!
Платье было, как и предполагалось, 38 размера, однако рукава висели почти до пола. Получился эдакий «Пьеро». Женщина долго смеялась и дала возможность повеселиться и своим друзьям, отправив им эти смешные фото. Также она послала фото в тот самый интернет-магазин, которые в свою очередь извинились, возместив моральный ущерб.
«Этот инцидент напомнил мне, почему я ненавижу покупки в Интернете, - пояснила Фрэн.
А вы часто делаете покупки в интернет-магазинах? Случались ли с вами столь курьезные ситуации?