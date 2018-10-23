Избавься от этих ночных привычек и похудение не заставит тебя долго ждать

Кроме того, лишний вес плох для здоровья. Он повышает риск развития сердечных заболеваний. Вот почему мы вечно боремся с этими ненавистными килограммами.

Но иногда ты можешь все делать правильно для похудения в течение дня, но к ночи сдаешь позиции. Зачем же портить дневной результат? Ты можешь думать, что твои ночные привычки безвредны, что они никак не влияют на твой вес. Но возможно ты ошибаешься, особенно, если речь идет о следующем.

Ночные перекусывания

В течение дня ты тщательно следишь за своим питанием. Ты отказываешься от лишней порции или чего-то жаренного и жирного. Но когда наступает ночь, ты крадешься к холодильнику за перекусом. Не совершай эту ошибку. Ты сведешь все свои дневные старания на нет.

Доза кофеина поздно вечером

Исследования доказывают, что у людей, которые поздно ложатся спать, более медленный метаболизм. Это зачастую из-за того, что организм переваривает питательные вещества более эффективно во время сна. Вот почему лучше воздержаться от кофеина поздно вечером: чтобы лучше спать. Зато с утра самое оно — для дополнительной энергии! Кофеин — естественный стимулятор метаболизма, но не на ночь.

Недостаток сна

Когда ты мало спишь, это мешает твоему похудению. Когда ты мало спишь, ты больше подвержена стрессу, что повышает уровень кортизола в организме. А это мешает сжигать жир. На самом деле кортизол сохраняет жир, чтобы помочь в борьбе со стрессом.

Ты ложишься спать, так и не позанимавшись

Физическая нагрузка — очень важный аспект похудения. Нужно заниматься какой-то активностью хотя бы 30 минут в день, чтобы ускорить метаболизм. Твои мышцы будут искать топливо и будут сжигать жир, превращая их в калории для энергии.

Ты используешь по ночам много гаджетов

Исследования показали, что использование перед сном телефона, ноутбука или других гаджетов мешает заснуть. Голубой свет от экранов поглощается нашими глазами и действует как стимулятор для мозга, который остается активным и не расслабляется.

Ты просыпаешься слишком поздно

Ученые отмечают, что 20-30 минут под утренними солнечными лучами помогают сжигать жир! Так что попробуй вставать раньше и устраивать себе пробежку. Твое тело скажет тебе “спасибо”.

Ты пьешь алкоголь, потому что он помогает тебе заснуть