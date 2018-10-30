Большой скачок задом: как подняться с дивана и заняться спортом?

О пользе физических упражнений написано столько книг, статей и заметок, что если их все собрать вместе, то, только перелистывая страницу за страницей в течение всей своей «книжной» жизни, вполне можно накачать мощные бицепсы, пишет dvorec.ru.
Шутки – шутками, а ведь многие из нас довольно часто заканчивают свои занятия спортом сразу же после прочтения очередной статьи о пользе зарядки. Пробегая глазами довольно разнообразный перечень упражнений, вы уже предвкушаете, что вот-вот с понедельника начнете новую жизнь: будете бегать по утрам, питаться творогом и зеленым чаем, а ближе к вечеру посещать спортзал… Но вот. Уже даже не понедельник, уже – четверг, а бурные фантазии по поводу вашей стройной фигуры так и не реализуются.
Вы – в отчаянии, ваше тело – в полной (и в том, и в другом смысле) распущенности, а спортивный коврик – пылится в углу. Так что же делать? Ясно только одно: ни в коем случае не продолжать подобный образ жизни!
Говорить, конечно, легко. Но, оказывается, еще легче... Поступать подобным образом! Это только поначалу трудно заставить себя сделать 50 приседаний, 30 скручиваний и 20 отжиманий… Но через несколько дней вы уже потихоньку начнете привыкать к нагрузкам, а через неделю-другую и вовсе не сможете жить без утренней зарядки.
Итак, даю несколько советов тем, кто хочет, но по каким-то причинам (которые язык не повернется назвать уважительными) не может подняться с любимого мягкого друга, то есть дивана. Хотелось бы отметить, что данные рекомендации тщательным образом проверены на личном опыте, поэтому я не сомневаюсь в их эффективности. Если, конечно же, вы действительно горите желанием подружиться со скакалкой и гантелями.
Первое и самое важное – это, безусловно, настрой. Здесь мне сразу же припоминается старая-престарая притча, в которой рассказывается про американца и его друга-индейца, шедших по центральной улице Нью-Йорка в час пик. Неожиданно индеец заявил, что он слышит стрекот сверчка. Американец, естественно, не поверил, но его друг был настроен решительно и не сомневался в своих словах. Затем индеец направился к клумбе, раздвинул листья растений и показал американцу сверчка, беспечно стрекочущего и радующегося жизни. «Удивительно. У тебя, должно быть, фантастический слух» – изумленно ответил последний. На что индеец парировал: «Да нет. Всё зависит от того, на что ты настроен». Но американцу было трудно поверить лишь в силу настроя, в чем он и признался. Тогда его друг рассыпал по обочине тротуара пригоршню монет. И тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь, – блеснули глаза индейца, – всё зависит от того, на что ты настроен».
Я думаю, вы уже провели параллели с нашей темой: настройте свой внутренний приемник на спортивную волну, а приемник, что стоит у вас на столе – на активную, ритмичную музыку. С последним агрегатом все просто и ясно, а что касается внутреннего настроя, то здесь дело обстоит уже несколько сложнее. Во-первых, четко осознайте (пока что лежа все на том же диване), что вам это действительно необходимо и что вы на самом деле не мечтаете, а психологически подготавливаете себя к занятиям спортом. Затем вы должны понять и, главное, поверить, что вы сможете преодолеть себя и свою лень. После этого к вам должна прийти (уже не шагом, а спортивной ходьбой) мысль: всё! Прямо сейчас встаю и незамедлительно начинаю выполнение зарядки для моего будущего стройного и подтянутого тела!
Вот, вы уже и готовы, вы стоите предо мной и вопрошаете: и что, прям вот так и начинать? Ни с того, ни с сего? Нет, дорогие мои, чтобы этот первый серьезный порыв не стал последним, необходимо, чтобы упражнения приносили радость. А, прежде всего, этому поспособствует ваш привлекательно-спортивный внешний вид. Найдите в своем гардеробе удобные, но красивые спортивные шорты и майку-топ (для мужчин – майка без окончания «топ»), волосы завяжите в высокий хвост. Пока вы ищете в своем шкафу среди груды разбросанных вещей те самые, необходимые, пока надеваете их и заплетаете волосы – вот вам уже и разминка. Хорошее начало, не так ли?
А теперь, даже если вас все еще тянет к мягкому ленному другу, усилием воли заставьте себя не думать об этом, бегите включать музыку и немедленно начинайте комплекс упражнений.
Кстати, такие маленькие победы над собой, достигнутые благодаря волевым усилиям, постепенно накапливаются и со временем воспитывают большую силу воли. Ведь, как говорится, спорт не только совершенствует физические качества, но и проверяет моральные. Кроме того, откидывайте все мысли подобно «не хочется», «так лень, но надо», «поскорей бы уже закончить»… Они будут только приводить вас в состояние напряжения и, в результате, даже пять минут зарядки покажутся вам вечностью, а сами упражнения не принесут заметных результатов.
Очень важно, чтобы во время физических нагрузок вы находились в хорошем настроении, как можно чаще улыбались и хвалили себя за усилия. В муках вы ничего не достигнете, более того, рискуете окончательно потерять желание заниматься спортом дальше. И тогда на следующий день вас будет очень трудно заставить взять в руки скакалку. Опять же, отвлекающим маневром здесь могут послужить приятная музыка или, на худой конец, телевизор. На худой – потому что вы все же должны быть сконцентрированы на том, что вы делаете, а не на няне Вике, в очередной раз пытающейся соблазнить Максима Викторовича. А лучше всего, включите музыкальный или спортивный канал и принимайтесь за дело.
Я вас прошу, не увлекайтесь спортом чрезмерно, во всем должна быть мера. Есть даже такая шутка, но она вполне справедлива: самое лучшее в физических упражнениях – отдых от них. Поэтому обязательно сделайте себе передышку, но ни в коем случае не падайте на любимый диван! Пусть и он отдохнет от вас.
Лучше устройтесь удобно на полу, только так, чтобы о вас не спотыкались домочадцы, и подумайте о том, чего вы добьетесь, регулярно занимаясь физкультурой. Представьте себя в новом облегающем платье или в тех джинсах, которые вам очень приглянулись, но в которые вы, затаив дыхание, еле влезли в примерочной. Помечтайте, как вы идете по пляжу и ощущаете на себе восхищенные взгляды представителей противоположного пола. Посмотритесь в зеркало, подумайте, что вы хотели бы изменить. И – продолжайте за зарядку дальше!
Кстати говоря, очень хорошо, если бы у вас появились какие-нибудь стимулы для занятий спортом. Это могут быть те же вещи, в которые вы пока что не можете влезть, но очень хотите приобрести; поездка в теплые страны, пляжный сезон; абонемент в спортзал, которым просто грех не воспользоваться (ведь нынче это недешево); ну, по крайней мере, спор на деньги с другом/подругой, что вы все-таки способны на это!
Прекрасно, если у вас есть человек, который способен поддержать вас в ваших спортивных начинаниях. Вдвоем (или даже впятером) всегда веселее! Да и желание бросить всё «к чёртовой матери» не так велико. Главное: не увлекайтесь разговорами, а то рискуете вместо зарядки завести беседу за чашкой чая с вашим «коллегой».
Напоследок хочу дать еще один совет: обязательно заведите «календарь успехов», где вы будете отмечать, когда и какие тренировки вы проводите, как уменьшились ваши объёмы, насколько вы изменились в лучшую сторону. Записывайте там все свои победы, вплоть до того: «Я встал(а) сегодня с дивана и полчаса посвятила занятиям физкультурой. Теперь ощущаю себя бодрой, хотя и немного уставшей. Но это чувство мне даже приятно. Какой (какая) же я молодец!» И теперь, показывая на ваш календарь, вы можете хвастаться всем, что вы находитесь на пути к совершенству, и гордиться собой и своим телом.
Самое главное: занимайтесь физкультурой ежедневно, без перенапряжения и чрезмерных нагрузок.
И любите себя, знайте – всё в ваших силах. Стоит лишь только очень сильно захотеть, прикладывать максимум своих усилий и никогда (слышите?) никогда не сдаваться!
Успехов вам!