Большой скачок задом: как подняться с дивана и заняться спортом?

Шутки – шутками, а ведь многие из нас довольно часто заканчивают свои занятия спортом сразу же после прочтения очередной статьи о пользе зарядки. Пробегая глазами довольно разнообразный перечень упражнений, вы уже предвкушаете, что вот-вот с понедельника начнете новую жизнь: будете бегать по утрам, питаться творогом и зеленым чаем, а ближе к вечеру посещать спортзал… Но вот. Уже даже не понедельник, уже – четверг, а бурные фантазии по поводу вашей стройной фигуры так и не реализуются.

Вы – в отчаянии, ваше тело – в полной (и в том, и в другом смысле) распущенности, а спортивный коврик – пылится в углу. Так что же делать? Ясно только одно: ни в коем случае не продолжать подобный образ жизни!

Говорить, конечно, легко. Но, оказывается, еще легче... Поступать подобным образом! Это только поначалу трудно заставить себя сделать 50 приседаний, 30 скручиваний и 20 отжиманий… Но через несколько дней вы уже потихоньку начнете привыкать к нагрузкам, а через неделю-другую и вовсе не сможете жить без утренней зарядки.

Итак, даю несколько советов тем, кто хочет, но по каким-то причинам (которые язык не повернется назвать уважительными) не может подняться с любимого мягкого друга, то есть дивана. Хотелось бы отметить, что данные рекомендации тщательным образом проверены на личном опыте, поэтому я не сомневаюсь в их эффективности. Если, конечно же, вы действительно горите желанием подружиться со скакалкой и гантелями.

Первое и самое важное – это, безусловно, настрой. Здесь мне сразу же припоминается старая-престарая притча, в которой рассказывается про американца и его друга-индейца, шедших по центральной улице Нью-Йорка в час пик. Неожиданно индеец заявил, что он слышит стрекот сверчка. Американец, естественно, не поверил, но его друг был настроен решительно и не сомневался в своих словах. Затем индеец направился к клумбе, раздвинул листья растений и показал американцу сверчка, беспечно стрекочущего и радующегося жизни. «Удивительно. У тебя, должно быть, фантастический слух» – изумленно ответил последний. На что индеец парировал: «Да нет. Всё зависит от того, на что ты настроен». Но американцу было трудно поверить лишь в силу настроя, в чем он и признался. Тогда его друг рассыпал по обочине тротуара пригоршню монет. И тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь, – блеснули глаза индейца, – всё зависит от того, на что ты настроен».