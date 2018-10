«Куда смотрит дизайнер?» Каменских в дерзком наряде вызвала споры в Сети

Декор на мероприятии всегда создает особые впечатления. Спасибо вам, талантливые @fiori_ua , и лично @lyudmila_lazareva, что взялись за нашу с @gg_project невероятно сложную задачу реалистично передать атмосферу самых настоящих и опасных джунглей🌴 Дикие растения, тропические цветы и яркие краски - было невероятно красиво! Вы по-праву считаетесь лучшими в своем деле💋 Event planer: @gg_project, @ludagolubitskaya, @golubitskaya Decor: @fiori_ua Photo: @yagraphica_com

