Ср, 24.10.2018
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  • «Куда смотрит дизайнер?» Каменских в дерзком наряде вызвала споры в Сети

«Куда смотрит дизайнер?» Каменских в дерзком наряде вызвала споры в Сети

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Настя Каменских.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Известная украинская певица Настя Каменских вызвала споры в сети дерзким нарядом: артистка предстала перед публикой в смелом леопардовом комбинезоне, пишет obozrevatel.

Так, певица выбрала неоднозначный образ для светского мероприятия. Некоторые поклонники Насти довольно резко отреагировали на ее модный эксперимент. Снимок Каменских опубликован в ее Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декор на мероприятии всегда создает особые впечатления. Спасибо вам, талантливые @fiori_ua , и лично @lyudmila_lazareva, что взялись за нашу с @gg_project невероятно сложную задачу реалистично передать атмосферу самых настоящих и опасных джунглей🌴 Дикие растения, тропические цветы и яркие краски - было невероятно красиво! Вы по-праву считаетесь лучшими в своем деле💋 Event planer: @gg_project, @ludagolubitskaya, @golubitskaya Decor: @fiori_ua Photo: @yagraphica_com

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"Ужас этот леопардовый костюм. Не понимаю дизайнера, куда он смотрит?" — возмутились фанаты певицы.

Другие же наоборот отметили, что Каменских выглядит в облегающем комбинезоне очень стильно и сексуально.

"Очень крутая!" - отметили фолловеры, сравнив также Настю со знаменитой американской певицей Бейонсе.

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