Как выпрямить волосы без утюжка и фена: десять натуральных домашних средств

Желатин

Выпрямление волос с помощью желатина опробовали уже тысячи красавиц по всему миру. Стоит такое ламинирование совсем недорого, а результат превосходит все ожидания. Растворите в стакане остывшей кипяченой воды 3 ст. л. желатина (в порошке). Затем вымойте голову с шампунем без бальзама и кондиционера — его вы добавите в заранее приготовленный раствор желатина (так он будет легче смываться с волос).

Нанесите желатиновую маску на волосы по всей длине, немного отступая от корней. Наденьте шапочку для душа и оберните голову махровым полотенцем. Через 30−40 минут хорошо промойте волосы чистой водой. Результат будет заметен уже после первой процедуры — волосы станут более прямыми и приобретут зеркальный блеск.

Пиво

Пиво — богатый источник витаминов и антиоксидантов, укрепляющих структуру волос и придающих им силу. Кроме того, при полоскании волос пивом они становятся более гладкими и блестящими. Только напиток для этого нужен что называется «выдохшийся».

Алое вера

В состав алое вера входят ферменты, способствующие росту волос. К тому же, гель хорошо увлажняет волосы, придавая им гладкость.

Маску с алое вера по эффекту можно сравнить с кератиновым выпрямлением волос, который проводят в салонах красоты.

Нанесите на чистые волосы смесь из теплого оливкового масла и сока алое (в пропорции 1:1). Наденьте на голову шапочку для душа и оберните ее полотенцем. Через 30−40 минут промойте волосы шампунем и высушите на воздухе.

Мед + молоко

Маску из меда и молока используют для уменьшения пушистости и курчавости волос. Растворите 1 ч. л. меда в стакане молока и нанесите эту смесь на волосы. Через 15−20 минут смойте маску чистой водой.

Бананы

Бананы — богатый источник важнейших витаминов и минералов, многие из которых просто необходимы нашим волосам. По утверждению специалистов, действуют они не только при приеме внутрь, но и при нанесении мякоти на волосы и кожу головы. После такой маски волосы приобретают здоровый, увлажненный вид — и становятся более тяжелыми и прямыми. Неплохой способ для утилизации переспевших фруктов, не так ли?

Коровье молоко

Промойте волосы шампунем и хорошо их расчешите. Наполните пульверизатор молоком и распылите его на волосы. Через полчаса смойте остатки продукта чистой водой. Благодаря молочным протеинам, создающим пленку на волосах, они станут более тяжелыми и гладкими.

Рисовая мука + яйцо

Отделите белок от желтка и смешайте его с 5 ч. л. рисовой муки. Добавьте в пасту один стакан валяльной глины (это такой природный материал с впечатляющим набором минералов, который широко используется в косметологии).

Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Нанесите ее на волосы и оставьте на один час, а затем помойте голову с шампунем. Используйте маску один раз в неделю, и ваши волосы всегда будут оставаться гладкими.

Кокосовое молоко

Этот удивительный продукт способен выпрямить волосы и придать им невероятный блеск. Ополосните свежевымытые волосы кокосовым молоком, а через 10 минут смойте его остатки холодной водой.

Для наилучшего эффекта используйте свежее молоко из только что вскрытого кокоса.

Другой вариант — разглаживающая маска с лимонным соком. Смешайте один стакан кокосового молока и сок одного лимона и поставьте емкость с маской на ночь в холодильник. К утру она приобретет консистенцию пасты. Нанесите ее на волосы, и через час смойте холодной водой.

Сельдерей

Настой из листьев сельдерея прекрасно выпрямляет волосы и стимулирует их рост. Замочите свежие листья в теплой воде и дайте им настояться в течение нескольких часов. Нанесите жидкость на волосы с помощью пульверизатора, расчешите их и ждите результата — он вас обязательно удивит!

Яблочный уксус

Яблочный уксус полезен как для волос, так и для кожи головы. Этот продукт восстанавливает естественный уровень рН и существенно улучшает внешний вид прически.