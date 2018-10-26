Натуральная косметика своими руками: маски для лица из йогурта

Маски для лица, приготовленные из йогурта, главное органического, станут идеальным вариантом для зимнего периода. Это как раз тот самый случай, когда смело можно заявить, что ожидание и реальность совпадают с действительностью, пишет joinfo.ua.
Существует огромное количество косметических средств, представленных на полках различных бьюти-маркетов. Однако, что может быть лучше приготовленной маски для лица в домашних условиях? Joinfo.ua собрал Топ-5 рецептов йогуртовых масок, которые подойдут для любого типа кожи и станут актуальными на зимний период.
Осветляющая маска для лица
Для того, чтобы приготовить йогуртовую маску для осветления кожи лица, нам понадобятся: две столовые ложки органического йогурта (или купленного в фермерских магазинах), 1-2 чайных ложки жидкого меда, столовая ложка сока лимона и черника.
Смешайте все ингредиенты в одной миске до кремообразной массы. Нанесите круговыми движениями пальцев на кожу лица и область шеи. В течение 20 минут старайтесь не смеяться и тем более не проявлять никаких эмоций, провоцирующих работу мышц лица. По истечении указанного времени смываем маску теплой водой. Желательно проводить эту процедуру перед сном, так как лимон повышает чувствительность кожи к солнцу, а мы все-таки ожидаем осветляющего эффекта.
Самая простая маска из йогурта
Все, что вам понадобится – это качественный йогурт. Лучше всего, если вы приготовите его дома самостоятельно, так как в любом случае в магазинах в этот продукт входят добавки.
Просто нанесите на лицо 1-2 столовые ложки натурального йогурта минут на 15-20. Смойте его теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Благодаря витаминам и молочной кислоте йогурт увлажняет и питает кожу, потому именно этот кисломолочный продукт считается идеальным в качестве основы для любых масок. Более того, такие средства станут настоящим спасением в зимний период.
Маска для лица против старения
Для этой маски нам понадобятся две столовые ложки обычного йогурта и 1/4 стакана различных ягод. Ингредиенты лучше взбить в блендере для однородной массы. Наносим на чистую кожу лица на 15-20 минут, затем смываем.
Маска для лица против угрей
Клюква – это идеальное решение для избавления от угрей, а также для тех, у кого жирная и комбинированная кожа. Для приготовления данной маски, нам понадобятся: несколько ягод клюквы (до 9), желательно свежих, но можно и размороженных, одна чайная ложка клюквенного сиропа, одна чайная ложка органического йогурта.
Далее все то же самое. Наносим на лицо и шею клюквенно-йогуртовую смесь, оставляем на 15 минут и смываем теплой водой. Рекомендуется после процедуры использовать питательный крем.
Успокаивающая маска для чувствительной кожи
Овсянка поможет решить проблему чувствительной или сухой кожи. Она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также оказывает омолаживающее и успокаивающее действия.
Для ее приготовления необходимо смешать 1/3 стакана овсяной муки с двумя столовыми ложками йогурта. Наносить необходимо толстый слой круговыми движениями на 10 минут. Затем смываем теплой водой и наносим питательный крем.