Натуральная косметика своими руками: маски для лица из йогурта

Существует огромное количество косметических средств, представленных на полках различных бьюти-маркетов. Однако, что может быть лучше приготовленной маски для лица в домашних условиях? Joinfo.ua собрал Топ-5 рецептов йогуртовых масок, которые подойдут для любого типа кожи и станут актуальными на зимний период.

Осветляющая маска для лица

Для того, чтобы приготовить йогуртовую маску для осветления кожи лица, нам понадобятся: две столовые ложки органического йогурта (или купленного в фермерских магазинах), 1-2 чайных ложки жидкого меда, столовая ложка сока лимона и черника.

Смешайте все ингредиенты в одной миске до кремообразной массы. Нанесите круговыми движениями пальцев на кожу лица и область шеи. В течение 20 минут старайтесь не смеяться и тем более не проявлять никаких эмоций, провоцирующих работу мышц лица. По истечении указанного времени смываем маску теплой водой. Желательно проводить эту процедуру перед сном, так как лимон повышает чувствительность кожи к солнцу, а мы все-таки ожидаем осветляющего эффекта.

Самая простая маска из йогурта

Все, что вам понадобится – это качественный йогурт. Лучше всего, если вы приготовите его дома самостоятельно, так как в любом случае в магазинах в этот продукт входят добавки.

Просто нанесите на лицо 1-2 столовые ложки натурального йогурта минут на 15-20. Смойте его теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Благодаря витаминам и молочной кислоте йогурт увлажняет и питает кожу, потому именно этот кисломолочный продукт считается идеальным в качестве основы для любых масок. Более того, такие средства станут настоящим спасением в зимний период.

Маска для лица против старения

Для этой маски нам понадобятся две столовые ложки обычного йогурта и 1/4 стакана различных ягод. Ингредиенты лучше взбить в блендере для однородной массы. Наносим на чистую кожу лица на 15-20 минут, затем смываем.

Маска для лица против угрей

Клюква – это идеальное решение для избавления от угрей, а также для тех, у кого жирная и комбинированная кожа. Для приготовления данной маски, нам понадобятся: несколько ягод клюквы (до 9), желательно свежих, но можно и размороженных, одна чайная ложка клюквенного сиропа, одна чайная ложка органического йогурта.

Далее все то же самое. Наносим на лицо и шею клюквенно-йогуртовую смесь, оставляем на 15 минут и смываем теплой водой. Рекомендуется после процедуры использовать питательный крем.

Успокаивающая маска для чувствительной кожи

Овсянка поможет решить проблему чувствительной или сухой кожи. Она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также оказывает омолаживающее и успокаивающее действия.