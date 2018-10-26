Вера Брежнева сама на себя не похожа: из няшки в женщину-бунтарку

В волну экспериментов над имиджем попала и певица Вера Брежнева. Не успели поклонники прийти в себя после образа романтичной блондинки, как перед ними предстала женщина бунтарка, рассказывает Joinfo.ua.

Вера Брежнева – фото бунтарки

Сама Вера не отрицает, что ее все привыкли видеть няшкой, о чем же и пишет в посте с новой фотографией.

«Привыкли видеть меня няшкой, а как вам такой образ?)» (Орф. и пункт. автора сохранены, прим. Ред.).

Супруга Константина Меладзе предстала в неожиданном образе женщины-бунтарки, но при этом ее взгляд остался по-прежнему проницательным и глубоким, вызывающий неоднозначные ощущения. Сапфирового цвета глаза завораживают в любом случае, каким бы ни был образ Брежневой.

Следует отметить, что над этим фото поработала целая команда. В комментарии к публикации звезда указала каждого профессионала, приложившего руку к созданию столь непривычной, но притягивающей красоты.

В результате, работа была проведена не зря. Публика на ура приняла новый облик певицы, и с восхищением отозвалась о неотразимой внешности кумира.

«Шикарный бунтарский образ, потрясающий глубокий взгляд)).», «Всн ровно няшка», «Красоту ничем не испортишь)», «Вера, Вы в любом образе неотразимы», «Когда слишком красивая» (Орф. и пункт. авторов сохранены - прим. ред.).