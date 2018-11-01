Будь в тренде! Самый стильный мейкап осени 2018: как повторить красный смоки-айс

Макияж на осень 2018 должен быть выдержан в теплых оттенках, причем правило распространяется как на помады, так и на глаза. Самые модные цвета для макияжа глаз на осень, как это ни странно, - красные, оранжевые, терракотовый и бургундский. К счастью, их всех можно использовать для создания самого стильного осеннего макияжа - красного смоки-айс.

Главное правило для создания красивого смоки-айз в красных тонах - здоровый сон. Да, да, именно сон. Понимаешь, если ты устала, или у тебя простуда и глаза покраснели, то лучше не делать красные смоки-айз, которые еще больше усугубят ситуацию. Но, если тебе все же хочется блеснуть самым шикарным осенним мейком, то воспользуйся глазными каплями, которые уберут красноту и заставят твои глаза сиять. И только после этого ритуала приступай к самому макияжу.

Еще один важный совет: делая макияж смоки-айз любым оттенком теней, тональный крем наноси после того, как накрасишь глаза. Тени осыпаются, особенно при тщательной растушевке, и это может испортить все твои труды в выравнивании тона. Лицо будет смотреться грязно.

Также стоит помнить о том, что если на лице есть покраснения, красные тона в мейкапе глаз могут их подчеркнуть. Чтобы этого не произошло, замаскируй все дефекты кожи с помощью цветных баз, корректоров или консилеров.

Красный смоки-айз лучше всего подходит девушкам с контрастным оттенком глаз: зеленые, голубые и серые глаза будут выглядеть еще ярче. Так что, попробуй.

Как делать красный смоки-айс

Есть несколько типов макияжа смоки-айз в красных тонах: монохром, halo-eyes и классический смоки с затемнением линий роста ресниц.

Классически смоки-айз в красных тонах отличается лишь тем, что ты смело можешь затемнять складки и внешние уголки глаз тенями коричневого, винного и даже черного оттенков, а на слизистую добавлять черную подводку. Еще можно прорисовывать линии роста ресниц и немного растушевывать полученные стрелки, чтобы создать эффект дымки. Или нарисовать поверх красные стрелки – получится вообще шикарно!

Halo-eyes в красных тонах сделать чуть сложнее. Тут нужно правильно подобрать оттенки. Тебе стоит красным или винным оттенками прорисовать складки век, внешние и внутренние уголки глаз. Затем более светлым оттенком с шиммером выделить центр века. А потом всю эту красоту соединить воедино, долго и нудно растушевывая границы перехода оттенков. Потом еще нужно хорошенько прокрасить тенями нижние веки. Зато такой мейкап выглядит невероятно! Правда, подходит он только для вечернего выхода, ведь он довольно броский.

Монохромный красный смоки-айз идеально подойдет для дневного мейкапа, и сложностей в его создании вовсе не возникнет даже у новичка. Просто нанеси немного красных теней (мерцающих или матовых) на верхнее и нижнее веко как можно ближе к линии роста ресниц и оттушуй тени чистой пушистой кистью к складкам век. Прокрас слизистую линию век бежевым или бронзовым карандашом и заверши мейк тушью. Все, красный смоки-айз готов, и ты можешь идти с ним хоть в офис, хоть на вечеринку.