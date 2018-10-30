Минус три килограмма за неделю: эксперсс-диета ангелов Victoria's secret

Хочешь знать, как похудеть за неделю на 3 кг? Тогда тебе нужна экспресс-диета моделей Victoria's Secret. Эти барышни перед показом соблюдают строгие правила питания, чтобы быстро похудеть.

Одна оговорочка: диета поможет сбросить тебе от 3 до 5 кг за неделю и не поправиться после нее еще на большее количество килограмм, но это лишь при условии соблюдения правильного питания для похудения.

Как похудеть за неделю на 3 кг

Модельная диета - то, что ищет каждая девушка, когда хочет поместиться в понравившееся ей платье. Чтобы быстро и без вреда для организма потерять несколько килограмм жира и жидкости, лучше выбрать план питания моделей Victoria's Secret. Конечно, эти девушки поддерживают себя в форме круглый год, но перед каждым показом главного бельевого бренда мира, который состоится через месяц, все модели без исключения сидят на особой диете. На их тела ориентируется добрая часть женщин всего мира, так что, сама понимаешь, нужно выглядеть зе бест оф зе бест! .

Диета моделей помогает избавиться от 3-5 килограмм за довольно короткое время, и есть несколько вариантов такого плана питания, которое подбирают ангелам согласно их стилю жизни.

Диета Лили Олдридж:минус 3-5 кг за неделю

Популярная модель сидит на строгой диете перед показом. Она переходит на здоровое питание за месяц-два до шоу, но строгую диету начинает за неделю до выхода на подиум.

В ее модельную диету входят фрукты (до 14:00), овощи с низким гликемическим индексом, много-много зелени, орехи, бобовые, постное мясо птицы и жирная рыба, оливковое масло. Из молочных продуктов в рационе модели только йогурты без добавок. Олдридж напрочь отказывается от алкоголя. Также за неделю до показа модель убирает из рациона соль и сахар в любом виде. Это помогает быстро вывести лишнюю жидкость и сделать более заметными мышцы. На протяжении двух месяцев после диеты Лили ест пищу с минимальным количеством соли, чтобы килограммы не вернулись. Затем, правильное питание и регулярные тренировки – 3-5 раз в неделю.

Диета Адрианы Лимы: минус 3 кг за неделю

Адриана Лима не раз удивляла быстрым похудением. Однажды она вышла на подиум в Victoria's Secret через 2 недели после родов, и выглядела она в нижнем белье сногсшибательно. Учитывая тот факт, что заниматься после родов ей было нельзя, она сделала ставку на диету.

Лима не раз говорила, что залог ее красивого тела – здоровое питание. Ее рацион включает в себя от 5 до 7 приемов пищи, в зависимости от расписания дня, количества тренировок и интенсивности нагрузок. Если модель занимается в зале, количество приемов пищи увеличивается, а не уменьшается, как многие из нас бы подумали.

В рацион на неделю (не меньше 1200 и не более 1500 ккал в день) входят отруби, овсянка, хлебцы из цельнозерновой муки, фрукты в первой половине дня, овощи (кроме картофеля), греческий йогурт, авокадо, постное мясо и жирная морская рыба, темный рис, сладкий картофель, ягоды, творог и яйца.

Длительность такой диеты Адриана регулирует самостоятельно, но она не сидит на строгой диете больше двух недель, ведь это ей ни к чему.

На завтрак у бразильянки всегда смузи из зелени и авокадо. Она может соединять его с белковым омлетом, овсянкой или стаканом греческого йогурта – все зависит от времени тренировки. Если у нее тренировка после завтрака, то она добавляет к смузи овсянку, если до – то омлет из белков, чтобы восстановить мышцы.

В течение дня Лима распределяет пищу согласно своему режиму: до обеда ей нужно съесть большую часть углеводов и немного белка, а на ужин - только белки.

Как и во время других диет, эти планы питания Адрианы Лимы и Лили Олдридж предполагают употребления большого количества жидкости. В дни без тренировок нужно выпивать не менее 1,5 литров чистой воды. В дни занятий – не менее 3 литров воды.

Во время экспресс-диеты (от 1 до 2 недель) сахар, алкоголь, газировки, соки, крахмалосодержащие продукты, животные жиры и разные подсластители кроме стевии – под запретом.