Невеста заплатит больше миллиона любому, кто сошьет ей платье из волос покойной матери

Каждая невеста в день свадьбы хочет чувствовать себя особенной и чтобы рядом были все близкие друзья и родственники. Но что делать, если один из членов семьи ушёл из жизни? Как поступить, чтобы он стал частью этого важного события? Некоторые используют любимую песню покойного, могут упомянуть его во время тоста или надевают что-то, что ему когда-то принадлежало. Но эта женщина пошла гораздо дальше, сообщает Mirror со ссылкой на life.ru.