Невеста заплатит больше миллиона любому, кто сошьет ей платье из волос покойной матери

Женщина рассказала, что собирала волосы мамы с 2014 года, когда узнала, что она серьёзно больна.
Каждая невеста в день свадьбы хочет чувствовать себя особенной и чтобы рядом были все близкие друзья и родственники. Но что делать, если один из членов семьи ушёл из жизни? Как поступить, чтобы он стал частью этого важного события? Некоторые используют любимую песню покойного, могут упомянуть его во время тоста или надевают что-то, что ему когда-то принадлежало. Но эта женщина пошла гораздо дальше, сообщает Mirror со ссылкой на life.ru.
Невеста захотела платье, которое было бы сделано из волос её усопшей матери. 61-летняя жительница Бристоля, чьё имя остаётся неизвестным, разместила объявление на веб-сайте по производству одежды Sewport.
Я ищу кого-нибудь, кто бы смог воссоздать свадебное платье моей матери, в котором она выходила замуж в 1953 году. Поскольку мама недавно скончалась, я хотела бы сделать что-то в память о ней. И платье как нельзя лучше подходит для этого
Женщина рассказала, что собирала волосы своей мамы начиная с 2014 года и наконец нашла идеальное для них применение.
Я узнала, что моя мать больна, в 2014 году и с этого момента стала собирать её волосы. Тогда я не знала, как они мне пригодятся, но сейчас уверена. Волосы будут использованы в платье. Из них сделают рукава, нижнюю отделку и вырез с воротником
При этом невеста не пожалела денег на выполнение такого необычного заказа и готова заплатить £15 тыс. (около 1,3 млн в рублях). Она надеется, что платье будет готово к августу 2019 года, чтобы она отметила в нём годовщину смерти мамы.