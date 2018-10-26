Любовь не знает границ: самая полная женщина России выходит замуж

Наталья уже определилась с примерным фасоном платья для торжества — ей нравятся облегающие наряды с открытой спиной, пишет life.ru.
Наталья Руденко из Волгограда в свои 36 лет весит 270 килограммов при росте 166 см, но звание самой крупной женщины России не мешает ей быть любимой. В скором времени она собирается вступить в брак.
Иван сделал Наталье предложение руки и сердца в эфире одного из федеральных каналов. Пара живёт вместе уже два года. На протяжении всего этого времени кавалер говорил об официальном оформлении отношений несколько раз, но женщина каждый раз находила отговорки. Однако последнее предложение она отклонить не смогла. При этом женщина не планирует устраивать торжество в ближайшие несколько месяцев.
Во-первых, мне тяжело передвигаться. Во-вторых, ну не шьют на таких красавиц, как я, таких огромных размеров платья, тем более свадебные, — объясняет Наталья.
Главной причиной женщина называет своё здоровье. Наталья также призналась, что уже определилась с примерным фасоном свадебного платья, — ей нравятся облегающие наряды с открытой спиной. Невеста отмечает, что надеть платье мечты сможет только после похудения.
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