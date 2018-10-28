Синдром стервозного лица: что это такое и почему он может испортить вам жизнь

Синдром стервозного лица (перевод с англ. resting bitch face) – относительно новое понятие, которое появилось в Сети 5-6 лет назад. Что это значит? Синдром описывает типаж лица, выражение которого не соответствует душевному состоянию своего "хозяина". Неважно, радуется он или печалится, в большинстве случаев человек может казаться окружающим хмурым и унылым, пишет fabiosa.ru.
Возможно, вы встречали людей или сами являетесь таковым человеком, которые всегда кажутся грустными. Будто у них случилось что-то плохое. На самом деле, они могут находиться в весьма приподнятом настроении, просто у них "такое лицо".
Три главныйх признака синдром стервозного лица:
- напряжение в области глаз
- опущенные уголки губ
- презрительный взгляд
В Сети также бытует мнение, что старейшей обладательницей RBF, известной нам сейчас, была Мона Лиза.
Современной обладательницей RBF называют Кристен Стюарт и Викторию Бекхэм. Вторая, кстати говоря, неоднократно признавалась, что запретила себе улыбаться. Супруге футболиста не нравится собственная улыбка.
Супермодель Наоми Кэмпбелл также примыкает к этому кругу вечных "неулыбашек".
Кстати, Елизавета II – тоже типичная обладательница RBF.
RBF встречается не только у женщин. Например, Канье Уэст, супруг Ким Кардашьян, регулярно выглядит так, будто пролготил лимон.
Почему RBF может испортить о человеке впечатление?
Первое впечатление – это очень важно, особенно если говорить о деловом мире. На собеседовании, где важно оставить хорошее мнение о себе, стервозное лицо может выдать в вас буку и зануду (пусть это миллион раз не так).
Но у этого синдрома есть и положительные стороны. К женщинам с RBF гораздо реже "подкатывают" сомнительные парни.
А вы замечали в своем окружении людей со стервозными лицами? Как вы считаете, мешает ли им жить такая особенность? Поделитесь своим мнением!