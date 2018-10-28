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Синдром стервозного лица: что это такое и почему он может испортить вам жизнь

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Виктория Бекхэм.

ФОТО: SCANPIX

Синдром стервозного лица (перевод с англ. resting bitch face) – относительно новое понятие, которое появилось в Сети 5-6 лет назад. Что это значит? Синдром описывает типаж лица, выражение которого не соответствует душевному состоянию своего "хозяина". Неважно, радуется он или печалится, в большинстве случаев человек может казаться окружающим хмурым и унылым, пишет fabiosa.ru.

Возможно, вы встречали людей или сами являетесь таковым человеком, которые всегда кажутся грустными. Будто у них случилось что-то плохое. На самом деле, они могут находиться в весьма приподнятом настроении, просто у них "такое лицо".

Три главныйх признака синдром стервозного лица:

  1. напряжение в области глаз
  2. опущенные уголки губ
  3. презрительный взгляд

В Сети также бытует мнение, что старейшей обладательницей RBF, известной нам сейчас, была Мона Лиза.

Leonardo da Vinci maal «Mona Lisa» "Мона Лиза".

ФОТО: JEAN-PIERRE MULLER/AFP/Scanpix

Современной обладательницей RBF называют Кристен Стюарт и Викторию Бекхэм. Вторая, кстати говоря, неоднократно признавалась, что запретила себе улыбаться. Супруге футболиста не нравится собственная улыбка.

 Виктория Бекхэм

ФОТО: SCANPIX

Супермодель Наоми Кэмпбелл также примыкает к этому кругу вечных "неулыбашек".

Наоми Кэмпбелл.

ФОТО: http://www.mehamania.blogspot.ru/

Кстати, Елизавета II – тоже типичная обладательница RBF.

Королева Великобритании Елизавета II.

ФОТО: Julian Simmonds/The Daily Telegr/PA Wire/PA Images

RBF встречается не только у женщин. Например, Канье Уэст, супруг Ким Кардашьян, регулярно выглядит так, будто пролготил лимон.

Ким Кардашян и Канье Уэст.

ФОТО: © Lucas Jackson / Reuters / REUTERS

Почему RBF может испортить о человеке впечатление?

Первое впечатление – это очень важно, особенно если говорить о деловом мире. На собеседовании, где важно оставить хорошее мнение о себе, стервозное лицо может выдать в вас буку и зануду (пусть это миллион раз не так).

Но у этого синдрома есть и положительные стороны. К женщинам с RBF гораздо реже "подкатывают" сомнительные парни.

Тайра Бэнкс

ФОТО: SCANPIX

А вы замечали в своем окружении людей со стервозными лицами? Как вы считаете, мешает ли им жить такая особенность? Поделитесь своим мнением!

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