Синдром стервозного лица: что это такое и почему он может испортить вам жизнь

Возможно, вы встречали людей или сами являетесь таковым человеком, которые всегда кажутся грустными. Будто у них случилось что-то плохое. На самом деле, они могут находиться в весьма приподнятом настроении, просто у них "такое лицо".

Три главныйх признака синдром стервозного лица:

напряжение в области глаз опущенные уголки губ презрительный взгляд

В Сети также бытует мнение, что старейшей обладательницей RBF, известной нам сейчас, была Мона Лиза.

Leonardo da Vinci maal «Mona Lisa» "Мона Лиза". ФОТО: JEAN-PIERRE MULLER/AFP/Scanpix

Современной обладательницей RBF называют Кристен Стюарт и Викторию Бекхэм. Вторая, кстати говоря, неоднократно признавалась, что запретила себе улыбаться. Супруге футболиста не нравится собственная улыбка.

Виктория Бекхэм ФОТО: SCANPIX

Супермодель Наоми Кэмпбелл также примыкает к этому кругу вечных "неулыбашек".

Наоми Кэмпбелл. ФОТО: http://www.mehamania.blogspot.ru/

Кстати, Елизавета II – тоже типичная обладательница RBF.

Королева Великобритании Елизавета II. ФОТО: Julian Simmonds/The Daily Telegr/PA Wire/PA Images

RBF встречается не только у женщин. Например, Канье Уэст, супруг Ким Кардашьян, регулярно выглядит так, будто пролготил лимон.

Ким Кардашян и Канье Уэст. ФОТО: © Lucas Jackson / Reuters / REUTERS

Почему RBF может испортить о человеке впечатление?

Первое впечатление – это очень важно, особенно если говорить о деловом мире. На собеседовании, где важно оставить хорошее мнение о себе, стервозное лицо может выдать в вас буку и зануду (пусть это миллион раз не так).

Но у этого синдрома есть и положительные стороны. К женщинам с RBF гораздо реже "подкатывают" сомнительные парни.

Тайра Бэнкс ФОТО: SCANPIX