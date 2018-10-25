Свадьба за 24 часа: невеста «подарила» свое торжество незнакомой паре, расставшись со своим женихом

На своей странице в Facebook девушка разместила информацию о том, что готова подарить торжество стоимостью 3 500 долларов США любящей паре, которая по веским причинам не может позволить себе организовать настоящую свадьбу. Фактически, она устроила розыгрыш: ее публикацией поделились практически 4,5 тыс. раз. Можно только представить, сколько сообщений она получила за 24 часа, так как именно столько времени она дала людям для того, чтобы рассказать о своей истории любви и почему именно они достойны довольно дорогого подарка от незнакомки.

Помимо уже оплаченного банкета, Колби обещала также безвозмездно отдать уже приобретенный декор и помочь в организации свадьбы.

Ознакомившись с полученной информацией, девушка выбрала 45 пар, среди которых и провела импровизированный розыгрыш: написала их имена на разных листиках бумаги, тщательно перемешала и слепым методом вытащила один из них. Счастливицей стала Хэйли Хипшер, которая вместе со своим молодым человеком, Мэттом Джонсом, воспитывала семимесячного сына. Пара с помощью Колби спланировала свадьбу всего за пять дней. Судя по фото, это событие оказалось для молодоженов настоящим подарком.

Мисс Сэндерс – не единственная девушка, которая смогла найти верное решение для того, чтобы уже потраченные ею деньги не пропали зря.

Многие невесты используют реквизит со своих свадеб для благотворительности. Свадебное платье – как раз одна из таких вещей. Если у нас принято эти наряды продавать, хранить или отдавать близким людям, то многие невесты в западных странах жертвуют их для пошива одежды для крошечных девочек, которые из-за слишком низкого веса или других проблем со здоровьем вынуждены после рождения находиться в отделениях интенсивной терапии.

Некоторые девушки нашли другой выход: они передают свои наряды благотворительным организациям, поддерживающим малообеспеченных людей, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться и другие женщины.

Платье – не единственный предмет, который можно пожертвовать детским домам и больницам, садам и школам, а также хосписам. К числу таких объектов благотворительности можно отнести:

декор – искусственные гирлянды, салфетки, ленты, даже воздушные шары;

цветы и композиции из них;

невостребованные символические сувениры для гостей;

остатки материалов, которые использовались для изготовления или упаковки свадебной атрибутики или подарков, – оберточную бумагу, краски, маркеры, конверты и т. д.;

презенты, которым не найдется применения, в конце концов.

Колби Сэндерс сделала роскошный подарок совершенно незнакомым людям и получила от этого настоящее удовольствие, ведь у кого-то все же была свадьба мечты.

Конечно, это не обязывает каждого из нас поступать подобным образом, ведь и возможности, и понимание того, как распоряжаться своими средствами, у людей разные. Но есть мелочи, которыми мы можем хотя бы периодически помогать тем, кому повезло в жизни меньше: например, временами покупать чашку кофе для нуждающегося.