Пять способов замаскировать царапины на деревянной мебели

Изделия из дерева, безусловно, являются украшением интерьера, и с ними дом выглядит по-настоящему теплым и уютным. Но и обращаться с мебелью из дерева нужно очень осторожно: одно неловкое движение — и на поверхности останется неприглядная царапина. Впрочем, существуют средства, способные замаскировать повреждения вашей мебели, пишет fabiosa.ru.
При этом не нужно идти в магазин и выкладывать значительные суммы - помощники у вас под рукой, на полках или в холодильнике!
1. Грецкие орехи
В этом способе нет ничего сложного - просто натрите поцарапанную поверхность половинкой грецкого ореха. Они достаточно маслянистые, мякоть заполнит и замаскирует повреждения.
2. Йод
Такой способ подойдет только для изделий из темного дерева. Нанесите на ватку немного йода и промочите поцарапанную поверхность. Остаткам йода лучше не давать впитываться, а вытереть их салфеткой.
3. Цветные карандаши, маркеры или даже карандаш для бровей
Здесь все зависит от цвета дерева. Если у вас есть подходящий карандаш - вы можете подрихтовать им мелкие царапины.
4. Уксус и оливковое масло
Смесь уксуса и оливкового масла поможет заменить полироль, а также справиться с мелкими царапинами. Достаточно смешать полчашки уксуса с чайной ложкой оливкового масла. Особенность способа - своеобразный запах.
5. Майонез
Как бы удивительно это ни прозвучало, но майонез, благодаря жирной консистенции, способен заполнить не только царапину, а еще и мелкую трещину. Для этого нужно нанести майонез на поврежденную область и оставить на несколько дней.
А какие вы знаете способы, которые могут помочь замаскировать царапины на деревянной поверхности?