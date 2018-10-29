Пять способов замаскировать царапины на деревянной мебели

При этом не нужно идти в магазин и выкладывать значительные суммы - помощники у вас под рукой, на полках или в холодильнике!

1. Грецкие орехи

В этом способе нет ничего сложного - просто натрите поцарапанную поверхность половинкой грецкого ореха. Они достаточно маслянистые, мякоть заполнит и замаскирует повреждения.

2. Йод

Такой способ подойдет только для изделий из темного дерева. Нанесите на ватку немного йода и промочите поцарапанную поверхность. Остаткам йода лучше не давать впитываться, а вытереть их салфеткой.

3. Цветные карандаши, маркеры или даже карандаш для бровей

Здесь все зависит от цвета дерева. Если у вас есть подходящий карандаш - вы можете подрихтовать им мелкие царапины.

4. Уксус и оливковое масло

Смесь уксуса и оливкового масла поможет заменить полироль, а также справиться с мелкими царапинами. Достаточно смешать полчашки уксуса с чайной ложкой оливкового масла. Особенность способа - своеобразный запах.

5. Майонез

Как бы удивительно это ни прозвучало, но майонез, благодаря жирной консистенции, способен заполнить не только царапину, а еще и мелкую трещину. Для этого нужно нанести майонез на поврежденную область и оставить на несколько дней.