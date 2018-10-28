Птица-покровитель месяца рождения откроет секреты личности

Январь: Сова

Вы, как и эта птица, мудры и проницательны. Стремление к знаниям наделяет вас удивительным красноречием, но слов на ветер при этом вы не бросаете!

Февраль: Попугай

Скучный и предсказуемый - это точно не про вас! Вы - воплощение творчества и умеете впечатлять, хотя и не стремитесь оказываться в центре внимания.

Март: Малиновка

Вашей настойчивости можно только позавидовать! То, как вы преодолеваете трудности и идете к намеченным целям, вдохновляет и ваших близких.

Апрель: Канарейка

Юмор - ваш конек! Вы счастливы просто жить и пытаетесь толику своего счастья передать окружающим. В любой компании с вашим появлением становится чуточку светлее.

Май: Соловей

Вас можно заслушаться, ну а то, что вы говорите, внушает в окружающих оптимизм! Ведь ваше настроение, позитивное и доброжелательное, очень заразительно.

Июнь: Голубь

Вас можно заслушаться, ну а то, что вы говорите, внушает в окружающих оптимизм! Ведь ваше настроение, позитивное и доброжелательное, очень заразительно.

Июль: Орел

Вы очень уверены и невозмутимы, внушаете доверие и умеете слушать. Ну а ваши советы - на вес золота!

Август: Зимородок

Доброта, отзывчивость и щедрость - вот ваши главные качества! Даже незнакомец мгновенно проникнется к вам симпатией, стоит только завязать диалог.

Сентябрь: Сокол

Если в этом мире и существуют герои, то это, несомненно, вы! Всегда готовы прийти на помощь и любые трудности вам не помеха. При этом скромны и не бравируете поступками.

Октябрь: Лебедь

Верность и преданность - вот что отличает вас от других! А еще вы способны справиться с любым делом и найти ответы на все вопросы, поэтому окружающие часто обращаются за советом именно к вам.

Ноябрь: Петух

Семья и близкие - ваше все! Какая бы ни приключилась ситуация, но вы никогда не предадите своих друзей. А если кто-то посмел их обидеть, готовы вступить в бой и выиграть схватку!

Декабрь: Ворон

Загадки и тайны - это то, что всегда вас манит! Вы любознательны и уверены в себе, поэтому все события воспринимаете как новый опыт.