Как правильно стирать угги и пуховики. То что нужно перед началом сезона!

Внимание! Этими советами вы можете воспользоваться, если на изделии не указано "только сухая чистка".

Как стирать пуховики

Первым делом снимите с пуховика мех, если он есть. Застегните его на молнии, пуговицы, кнопки. Проверьте содержимое карманов.

Если есть пятна, обработайте их специальным средством для удаления пятен. Не забудьте про карманы, воротник, манжеты, которые пачкаются сильнее. Потрите их мягкой щеткой и специальным средством.

На стиральной машине выберите самый щадящий режим стирки. Хорошо, если предусмотрена функция стирки пуховиков. Если нет, то не беда! Выставьте температуру в 30 градусов и отжим 600 оборотов в минуту.

Лучше использовать специальное средство для стирки пуховиков. Его можно приобрести там же, где куртки и пуховики.

Если средства под рукой нет, используйте гель.

В барабан с пуховиком поместите 3-5 теннисных мячиков. При стирке они создают более свободную циркуляцию воздуха. Если теннисных мячей нет, сверните плотные «мячи» из носков и поместите их в барабан.

Стирка завершилась? Запустите машинку еще раз на режим «полоскание». Это необходимо, чтобы убрать остатки средства для стирки и избежать появления разводов.

Если стиральная машина оснащена сушкой, высушите пуховик. Так содержимое пуховика равномерно распределиться по всей куртке.

Можно высушить и без машинной сушки. Выньте пуховик, повесьте его на плечики и ждите, пока высохнет, периодически взбивая наполнитель руками и распределяя его равномерно.

Готово!

Как отчистить угги

Пропылесосьте для начала каждый сапожок снаружи и изнутри. Это нужно, чтобы убрать песок, грязь и пыль.

Возьмите салфетку из микроволокна, промокните сапог теплой водой и протрите его, используя мягкое средство для очистки. Это может быть как специализированное средство, так и любой очиститель для замши, смешанный с жидким гелем для стирки.

Далее почистим мех изнутри. Достаточно пройтись несколько раз руками, нет необходимости сильно тереть мех.

Смываем пену с поверхности угги. Если на этом этапе сапоги чистые, то оставте их высыхать, плотно набив бумажными салфетками, чтобы угги не потеряли форму.

Если угги недостаточно отчистились, стираем их в машинке. Да, это можно делать! Только отдельно от другой обуви и одежды, так как угги сильно линяют.

Установите щадящий режим стирки (шерсть или шелк). Это означает, что температура должна быть 30 градусов. Затем добавьте дополнительное полоскание, прибавьте оборотов до 1 000, ведь вам нужно отжать как можно больше воды, и добавьте деликатное средство для стирки (можно использовать средство для стирки шерсти).

После того, как выстираете угги, набейте их бумажными или микроволоконными салфетками, чтобы они не потеряли форму, и поставьте сохнуть. Если в ванной комнате или в коридоре теплый пол, замечательно. Так они высохнут быстрее. Но на батарее угги сушить нельзя!

Когда обувь высохнет, ее можно обработать водоотталкивающим спреем для замши.

Как видите, не обязательно нести зимнюю одежду в химчистку, можно легко справиться с загрязнениями дома.