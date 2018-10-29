Она вам не зайка! Самые жестокие знаки Зодиака среди женщин

Многие считают, что агрессивность, прежде всего, — удел мужчин. Но некоторые представительницы прекрасного пола способны выйти за грань жестокости и совершать самые необъяснимые и не поддающиеся логике поступки, на которые не способен ни один представитель сильного пола. Кто же они, эти дамочки? Представляем вашему вниманию топ-3 самых агрессивных знаков зодиака среди женщин, пишет fabiosa.ru.
3 место – Овен
Кто бы мог подумать, что веселые и приятные в общении Овны — самые настоящие тираны и агрессоры? Их хорошее отношение длится ровно до той минуты, пока на пути у них не возникают малейшие трудности. И горе вам, если эти трудности, по мнению Овнов, им создаете вы.
Основная проблема в том, что женщина-Овен давно взяла на себя большинство мужских функций, причем как в делах, так и в быту. Из-за этого она и становится слишком жесткой и будет до последнего отстаивать свою позицию. Она всегда уверена в своей правоте.
Такие женщины вспыльчивы, упрямы и циничны. Более того, они могут раздуть конфликт по любому поводу и даже без него. Это именно те дамы, которые будут бить посуду, причем швыряя ее в голову своего обидчика, и выкидать вещи в окно.
2 место – Раки
Милашки Раки также способны хорошенько подпортить жизнь своего мужчины, да и всех окружающих заодно. Несмотря на беззаботный и веселый нрав, Раки очень вспыльчивы. Но не это самое страшное – они обидчивы и мстительны. Любые, даже самые незначительные слова, они не забудут, а будут помнить месяцами, вынашивая план возмездия.
Но при этом их «страшный» реванш будет напоминать детские проказы. Например, вылить вам на голову ведро воды или изрисовать стул мелом. О да, это все они! Дамочки, которые так и не вышли из детства, – это все про них.
Тогда стоит ли удивляться, что они по-детски обидчивы? Но увы, все не так просто. Если ваша ссора с женщиной-Раком слишком серьезна, она может преследовать и даже угрожать физической расправой.
1 место – Скорпионы
Скорпионы - одни из самых притягательных женщин и одновременно самых серьезных противников. Главная опасность представителей этого знака - в их жале. Они прекрасно знают, кого и куда ранить. Желая обидеть того, кто перешел им дорогу, они будут подбирать самые хлесткие слова и выискивать болевые точки.
Самое парадоксальное, что женщина-Скорпион не ставит своей целью причинить кому-то боль, а чаще всего считает, что совершает справедливое возмездие или защищается. А лучшая защита что? Правильно, нападение. Причем в средствах они не стесняются. По своей жестокости они по праву занимают первое место среди самых агрессивных знаков зодиака.
А вы нашли себя или своих близких в этом списке?