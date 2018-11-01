Тест: проверяем кожу на обезвоживание

Симптомы обезвоживания

Признаки умеренного обезвоживания:

жажда;

сухость во рту;

редкое мочеиспускание;

темно-желтый цвет мочи;

сухая, холодная кожа;

головная боль;

мышечные спазмы.

Признаки серьезного обезвоживания:

очень редкое мочеиспускание;

очень темно-желтый цвет мочи;

головокружение;

быстрое сердцебиение;

быстрое дыхание;

очень сухая кожа;

сонливость, недостаток энергии, раздражительность;

обмороки.

Как проверить кожу на обезвоживание?

Это очень просто. Для этого вам не нужно ничего, кроме собственных рук. Итак, захватите небольшой участок кожи большим и указательным пальцем, оттяните его на несколько секунд и отпустите.

Если жидкости в организме хватает, то кожный покров тут же вернется в обычное положение. Это признак хорошей эластичности и упругости кожи. Если же она страдает от обезвоживания, то при оттягивании она будет деформироваться и ей потребуется немного времени (2-3 секунды), чтобы вернутся в первоначальную форму.

Примечательно, что тонус кожи может снижаться, если у вас недавно было кишечное расстройство. В таком случае вам нужно пить больше воды, чтобы восстановить баланс.

Сколько воды нужно пить в день?

Желательно выпивать в день 6-8 стаканов жидкости. Это могут быть: вода, обезжиренное молоко, напитки с низким содержанием сахара или и вовсе без него, включая чай и кофе. Фруктовые соки и коктейли (смузи) тоже пополняют норму жидкости, но они также содержат и сахар, который портит зубы, поэтому такие напитки нужно ограничивать 150 мл в день.