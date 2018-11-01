Чт, 1.11.2018

Тест: проверяем кожу на обезвоживание

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Вода.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Несмотря на обилие кремов для лица в магазинах косметики, далеко не всегда тусклая и безжизненная кожа - признак того, что вам нужны именно они. Есть вероятность, что она страдает от обезвоживания, а помочь с этим должны не кремы, а вода! Сегодня поможем разобраться с тем, не страдает ли ваша кожа от этой проблемы, пишет fabiosa.ru.

Симптомы обезвоживания

Признаки умеренного обезвоживания:

  • жажда;
  • сухость во рту;
  • редкое мочеиспускание;
  • темно-желтый цвет мочи;
  • сухая, холодная кожа;
  • головная боль;
  • мышечные спазмы.

Признаки серьезного обезвоживания:

  • очень редкое мочеиспускание;
  • очень темно-желтый цвет мочи;
  • головокружение;
  • быстрое сердцебиение;
  • быстрое дыхание;
  • очень сухая кожа;
  • сонливость, недостаток энергии, раздражительность;
  • обмороки.

Как проверить кожу на обезвоживание?

Это очень просто. Для этого вам не нужно ничего, кроме собственных рук. Итак, захватите небольшой участок кожи большим и указательным пальцем, оттяните его на несколько секунд и отпустите. 

Если жидкости в организме хватает, то кожный покров тут же вернется в обычное положение. Это признак хорошей эластичности и упругости кожи. Если же она страдает от обезвоживания, то при оттягивании она будет деформироваться и ей потребуется немного времени (2-3 секунды), чтобы вернутся в первоначальную форму. 

Примечательно, что тонус кожи может снижаться, если у вас недавно было кишечное расстройство. В таком случае вам нужно пить больше воды, чтобы восстановить баланс. 

Сколько воды нужно пить в день?

Желательно выпивать в день 6-8 стаканов жидкости. Это могут быть: вода, обезжиренное молоко, напитки с низким содержанием сахара или и вовсе без него, включая чай и кофе. Фруктовые соки и коктейли (смузи) тоже пополняют норму жидкости, но они также содержат и сахар, который портит зубы, поэтому такие напитки нужно ограничивать 150 мл в день. 

Запомните простое правило - не забывайте пить воду! Она полезна для вашего организма, а вот обезвоживание может привести к проблемам со здоровьем, поэтому позаботьтесь о том, чтобы таковых у вас не было. 

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