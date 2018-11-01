Тест: проверяем кожу на обезвоживание

Несмотря на обилие кремов для лица в магазинах косметики, далеко не всегда тусклая и безжизненная кожа - признак того, что вам нужны именно они. Есть вероятность, что она страдает от обезвоживания, а помочь с этим должны не кремы, а вода! Сегодня поможем разобраться с тем, не страдает ли ваша кожа от этой проблемы, пишет fabiosa.ru.
Симптомы обезвоживания
Признаки умеренного обезвоживания:
- жажда;
- сухость во рту;
- редкое мочеиспускание;
- темно-желтый цвет мочи;
- сухая, холодная кожа;
- головная боль;
- мышечные спазмы.
Признаки серьезного обезвоживания:
- очень редкое мочеиспускание;
- очень темно-желтый цвет мочи;
- головокружение;
- быстрое сердцебиение;
- быстрое дыхание;
- очень сухая кожа;
- сонливость, недостаток энергии, раздражительность;
- обмороки.
Как проверить кожу на обезвоживание?
Это очень просто. Для этого вам не нужно ничего, кроме собственных рук. Итак, захватите небольшой участок кожи большим и указательным пальцем, оттяните его на несколько секунд и отпустите.
Если жидкости в организме хватает, то кожный покров тут же вернется в обычное положение. Это признак хорошей эластичности и упругости кожи. Если же она страдает от обезвоживания, то при оттягивании она будет деформироваться и ей потребуется немного времени (2-3 секунды), чтобы вернутся в первоначальную форму.
Примечательно, что тонус кожи может снижаться, если у вас недавно было кишечное расстройство. В таком случае вам нужно пить больше воды, чтобы восстановить баланс.
Сколько воды нужно пить в день?
Желательно выпивать в день 6-8 стаканов жидкости. Это могут быть: вода, обезжиренное молоко, напитки с низким содержанием сахара или и вовсе без него, включая чай и кофе. Фруктовые соки и коктейли (смузи) тоже пополняют норму жидкости, но они также содержат и сахар, который портит зубы, поэтому такие напитки нужно ограничивать 150 мл в день.
Запомните простое правило - не забывайте пить воду! Она полезна для вашего организма, а вот обезвоживание может привести к проблемам со здоровьем, поэтому позаботьтесь о том, чтобы таковых у вас не было.