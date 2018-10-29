Азиатские девушки сняли макияж — и мы не поверили своим глазам!

Но особо непредсказуемыми являются азиатки. Милые и улыбчивые девушки – настоящие мастерицы фотошопа и грима. Они в совершенстве владеют различными программами, корректирующими снимки; знают, какие позы лучше выбрать, чтобы фото получились удачными; следят за фигурой и помешаны на одежде.

В косметичке азиатских красоток найдется все: от обычных румян и карандаша для бровей до цветных линз, специальных накладок и воска. Еще один секрет китаянок и японок - наклейки, которые красотки размещают в области глаз, чтобы подтянуть веко. А для придания взгляду выразительности используется изогнутая липкая лента.