Азиатские девушки сняли макияж — и мы не поверили своим глазам!

И все-таки не зря мужчины считают представительниц прекрасного пола хоть и прелестными, но довольно коварными существами. Чтобы выглядеть выигрышно и привлекательно, многие прибегают к различным ухищрениям и в реальной жизни, и в онлайн-сетях, пишет fabiosa.ru.
Но особо непредсказуемыми являются азиатки. Милые и улыбчивые девушки – настоящие мастерицы фотошопа и грима. Они в совершенстве владеют различными программами, корректирующими снимки; знают, какие позы лучше выбрать, чтобы фото получились удачными; следят за фигурой и помешаны на одежде.
В косметичке азиатских красоток найдется все: от обычных румян и карандаша для бровей до цветных линз, специальных накладок и воска. Еще один секрет китаянок и японок - наклейки, которые красотки размещают в области глаз, чтобы подтянуть веко. А для придания взгляду выразительности используется изогнутая липкая лента.
Недавно в Сети появилось необычное видео, на котором азиатки снимают специальные накладки с лица и показывают свою настоящую внешность. Одних это видео заинтриговало, но большинство было в шоке от увиденного, ведь девушки преобразились до полной неузнаваемости.