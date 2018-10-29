Пн, 29.10.2018
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Азиатские девушки сняли макияж — и мы не поверили своим глазам! ВИДЕО

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Косметика. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

И все-таки не зря мужчины считают представительниц прекрасного пола хоть и прелестными, но довольно коварными существами. Чтобы выглядеть выигрышно и привлекательно, многие прибегают к различным ухищрениям и в реальной жизни, и в онлайн-сетях, пишет fabiosa.ru.

Но особо непредсказуемыми являются азиатки. Милые и улыбчивые девушки – настоящие мастерицы фотошопа и грима. Они в совершенстве владеют различными программами, корректирующими снимки; знают, какие позы лучше выбрать, чтобы фото получились удачными; следят за фигурой и помешаны на одежде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello! How r u and where are u from? ❤️

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В косметичке азиатских красоток найдется все: от обычных румян и карандаша для бровей до цветных линз, специальных накладок и воска. Еще один секрет китаянок и японок - наклейки, которые красотки размещают в области глаз, чтобы подтянуть веко. А для придания взгляду выразительности используется изогнутая липкая лента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment down below your fandom! 🙆🏻 #kpop

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Недавно в Сети появилось необычное видео, на котором азиатки снимают специальные накладки с лица и показывают свою настоящую внешность. Одних это видео заинтриговало, но большинство было в шоке от увиденного, ведь девушки преобразились до полной неузнаваемости. 

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