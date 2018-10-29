Спасибо за порно: почему мир лайкает Ким Кардашян

Не зря бывшая миссис Дженнер прославилась фразой «You’re doing amazing sweetie» («У тебя прекрасно получается, дорогая»), которую она адресовала Ким во время одной из ее первых «голых» фотосессий.

Сегодня обнаженную Ким Кардашян не нужно искать по всему интернету, ведь она прекрасно знает, что огромная масса людей ценит в ней больше всего, поэтому желающие могут просто зайти в ее Instagram. Даже в своем зрелом возрасте Ким умудряется шокировать своих поклонников, а ведь, казалось бы, они видели уже все.

Хотя заработать деньги и найти себе богатых поклонников Ким смогла легко и достаточно быстро, сложнее было стать весомой фигурой в высшем обществе. Какой смысл в том, чтобы иметь много денег и все равно быть аутсайдером среди тех, на кого ты равняешься? В 2014 году с этим помог влюбленный и новоиспеченный муж Канье, а точнее — свадебная фотосессия для американского Vogue вместе с ним.

По слухам, которые гуляли по всей Калифорнии еще несколько месяцев после выхода обложки, первая публикация в серьезном и уважаемом глянце стала подарком для Ким. И вместе со скандальным рэпером Кардашян-Уэст стала весьма убедительной светской дамой, а вскоре и матерью его детей, и смеяться над ней стало страшновато.

При этом даже дети спрашивают у своей мамы со 119 миллионами подписчиков в Instagram, почему она стала знаменитой. Об этом во всех смыслах неловком разговоре со своей старшей дочерью Норт она рассказала в эфире радиошоу: «И я подумала, что это будет сложно объяснить, и сказала, что у нас есть свое шоу на телевидении». На тот момент ответ Ким Норт устроил, но скоро она может начать задавать другие провокационные вопросы.

Ким Кардашян-Уэст откровенно презирают очень многие, кто-то, наоборот, восхищается и подражает ей — например, ее младшая сестра Кайли, которая в этом году даже обогнала ее в списке «Женщин, сделавших себя самих» журнала Forbes. Но что 38-летняя женщина в интернете может значить для людей, которых от нее отделяет как минимум Атлантический океан?