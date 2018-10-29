Как облагородить магазинные пельмени

В таком случае спасает пачка пельменей из холодильника – обычных, магазинных, пишет dvorec.ru.

Их можно запечь в духовке, соорудив такую себе пельменную запеканку, приготовить пельмешки в горшочках или сварить из них суп. Будет действительно вкусно. На авторство нижеприведенных рецептов не претендую, что-то подобное можно легко отыскать в рунете. Каждый из рецептов можно изменить до неузнаваемости по своему вкусу и усмотрению.

«Мечта холостяка»

Прямо заморожеными пельмени выкладываем на горячую сковородку с маслом, обжариваем до золотистой корочки. Можно посыпать блюдо измельченным чесночком, лучком, любой зеленью. Все заливаем сметаной, сверху посыпаем тертым сыром. Накрываем блюдо крышкой, готовим до полного расплавления сыра.

«Заливные пельмешки»

Полкило мороженых пельменей кладем в сковороду, добавляем несколько листочков лаврушки и все заливаем соусом. Для соуса перчим, солим стакан сметаны, при желании добавляем в нее майонез и/или томатный соус. Сверху выкладываем замаринованный в уксусе лук, предварительно разобрав его на колечки. Запекаем в духовке.

«Пельмени в горшочках без соуса»

Пельмени нужно отварить до полуготовности. В горшочки, предварительно смазанные сливочным маслом, выкладываем часть пельменей, затем слой майонеза. Чередуем, верхний слой пельменей заливаем майонезом и посыпаем тертым сыром.

«Пельмени с яйцами»

Сырые пельмени обжариваем, добавляем нарезанные помидоры, грибы, помещаем в форму и заливаем взбитыми яйцами. Сверху кладем немного сыра и майонеза. Запекаем в духовке.

«Пельмени в бульоне с шампиньонами»

Предварительно обжаренные пельмени (лучше брать маленькие) помещаем в глиняные горшочки. Заливаем их овощным бульоном, добавляем обжаренные шампиньоны. Солим, перчим. Крышками горшочки не закрываем, ставим в духовку. В готовые пельмени добавляем маслица и сметаны.

Ну и напоследок блюдо, которое очень трудно назвать блюдом на скорую руку, но приготовить его тоже можно из обычных магазинных полуфабрикатов.

«Бакинский суп с пельменями»

Отвариваем в бульоне морковь, картофель, корень сельдерея, петрушки, нарезанный брусочками. Когда овощи сварятся, добавить пельмени, томатный соус. Можно добавить и болгарский перец. Уже в готовый суп добавить кинзу и мелко рубленый чеснок.