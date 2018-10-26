Муж оставил жену прямо перед родами в огромных долгах, но жизнь преподнесла ей невероятный сюрприз!

Аманда и ее бывший супруг были женаты около трех лет. Пара жила в Сиднее, в Австралии, откладывала средства на первый взнос за дом, который должен был стать их семейным гнёздышком, и мечтала о детях. Женщина перенесла несколько выкидышей, но последней ее беременности ничего не угрожало.

До родов оставалось всего несколько недель, когда муж сообщил ей о решении уйти к другой. У нее не осталось ничего, кроме дома и огромного долга за него. Анна, подруга девушки, обратилась на местную радиостанцию, KIIS, с просьбой дать Аманде возможность поделиться своей историей в эфире.

Наша героиня рассказала о своей ситуации, а в самом конце программы ведущие запустили видеоролик — виртуальный тур по дому девушки.

Однако не все предметы в обстановке принадлежали ей. Оказалось, что сотрудники радиостанции связались со многими партнерами, которые согласились поддержать Аманду в первое время после родов. Люди жертвовали бытовую технику, оплачивали наперед некоторые текущие расходы и даже вещи для новорожденного.

Сюрпризов было много, но главный ждал в духовом шкафу: в нем оказалось 10 000 долларов, собранных неравнодушными людьми для того, чтобы первое время Аманда могла выплачивать ипотеку. Стоит ли говорить, что ее благодарности не было границ?

По некоторым данным, примерно 10% мужчин изменяют своим беременным партнершам. Среди основных причин можно выделить следующие.

Стремление очаровывать и завоевывать, которое объясняется в большей мере привычками и инстинктами, а не интересным положением женщины. Отсутствие взаимного притяжения и интимной близости. Напряженность в отношениях из-за беременности, а также вызываемых ею эмоциональных и физиологических изменений, стрессов. Уверенность в своей безнаказанности. Одиночество и нехватка общения.

Конечно, нельзя исключать и внезапно возникшую новую любовь. Тем не менее факт остается фактом: мужчина ушел, что делать женщине?

Во-первых, необходимо сфокусироваться на себе и ребенке: отдыхать, заниматься любимым хобби, чаще бывать на воздухе, регулярно посещать врача.

Во-вторых, заручиться поддержкой близких. Вне зависимости от срока беременности есть вещи, которые не под силу женщине: ей требуется физическая и эмоциональная помощь. Важно при этом в один прекрасный момент прекратить себя жалеть.

В-третьих, нужно постараться наладить контакт с неверным мужчиной и определить, если это возможно, его участие в вопросах воспитания будущего малыша.

Наконец, если желание партнеров воссоединиться и начать все с чистого листа взаимно, стоит попробовать это сделать, отбросив упреки и обвинения.