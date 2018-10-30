Вы до сих пор делаете это неправильно? Восемь важных правил стирки бюстгальтера

Надлежащий уход за бюстгальтером поможет продлить срок его службы.

Возможно, вы знакомы с некоторыми тонкостями ухода за этим предметом гардероба, но мы решили напомнить о важном.

Как стирать бюстгальтер?

Перед стиркой обязательно знакомьтесь с этикеткой на бюстгальтере, это убережет вас от фатальных для нижнего белья ошибок. Например, большинство моделей нижнего белья не рекомендуется сушить в стиральной машине. Застегивайте бюстгальтер на все крючки. Стирайте лифчики в мешках для стирки или в специальных контейнерах. Если же ничего под рукой нет, можете использовать старую наволочку. Старайтесь стирать бюстгальтеры вместе с вещами приблизительно такого же веса: блузами, колготками, носками, майками, футболками. Ни в коем случае не стирайте их вместе с джинсами и другой тяжелой одеждой из грубой ткани. Не используйте отбеливатель: он точно испортит бюстгальтер. По завершению стирки не забывайте вернуть чашечкам первоначальный вид. Никогда не выворачивайте чашечки в другую сторону перед стиркой. Сушите бюстгальтер на вешалке, аккуратно продев ее в лямки. Используйте мягкие моющие средства при стирке нижнего белья.

И еще: старайтесь не носить бюстгальтер дольше трех дней! Он быстро потеряет форму, эластичные волокна белья не рассчитаны на подобные нагрузки.