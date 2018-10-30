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  • Вы до сих пор делаете это неправильно? Восемь важных правил стирки бюстгальтера

Вы до сих пор делаете это неправильно? Восемь важных правил стирки бюстгальтера

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Бюстгалтер.

ФОТО: Monton

Нижнее белье – это, пожалуй, самый деликатный предмет гардероба. Красивые, нежные, качественные и вместе с тем удобные бюстгальтеры стоят недешево и нуждаются в бережном обращении. Иначе этот предмет одежды будет радовать обладательницу совсем недолго, пишет fabiosa.ru.

Надлежащий уход за бюстгальтером поможет продлить срок его службы.

Возможно, вы знакомы с некоторыми тонкостями ухода за этим предметом гардероба, но мы решили напомнить о важном.

Как стирать бюстгальтер?

  1. Перед стиркой обязательно знакомьтесь с этикеткой на бюстгальтере, это убережет вас от фатальных для нижнего белья ошибок. Например, большинство моделей нижнего белья не рекомендуется сушить в стиральной машине.
  2. Застегивайте бюстгальтер на все крючки.
  3. Стирайте лифчики в мешках для стирки или в специальных контейнерах. Если же ничего под рукой нет, можете использовать старую наволочку.
  4. Старайтесь стирать бюстгальтеры вместе с вещами приблизительно такого же веса: блузами, колготками, носками, майками, футболками. Ни в коем случае не стирайте их вместе с джинсами и другой тяжелой одеждой из грубой ткани.
  5. Не используйте отбеливатель: он точно испортит бюстгальтер.
  6. По завершению стирки не забывайте вернуть чашечкам первоначальный вид. Никогда не выворачивайте чашечки в другую сторону перед стиркой.
  7. Сушите бюстгальтер на вешалке, аккуратно продев ее в лямки.
  8. Используйте мягкие моющие средства при стирке нижнего белья.

И еще: старайтесь не носить бюстгальтер дольше трех дней! Он быстро потеряет форму, эластичные волокна белья не рассчитаны на подобные нагрузки.

Надеемся, этот материал будет вам полезен. Обязательно поделитесь информацией с теми, кому она тоже может пригодиться!

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