Вы до сих пор делаете это неправильно? Восемь важных правил стирки бюстгальтера
30 октября 2018, 11:45
Нижнее белье – это, пожалуй, самый деликатный предмет гардероба. Красивые, нежные, качественные и вместе с тем удобные бюстгальтеры стоят недешево и нуждаются в бережном обращении. Иначе этот предмет одежды будет радовать обладательницу совсем недолго, пишет fabiosa.ru.
Надлежащий уход за бюстгальтером поможет продлить срок его службы.
Возможно, вы знакомы с некоторыми тонкостями ухода за этим предметом гардероба, но мы решили напомнить о важном.
Как стирать бюстгальтер?
И еще: старайтесь не носить бюстгальтер дольше трех дней! Он быстро потеряет форму, эластичные волокна белья не рассчитаны на подобные нагрузки.
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