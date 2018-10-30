Не такая, как все: откровенный рассказ женщины, которая давно живет с паническими атаками

Екатерина (35) — обычная жительница мегаполиса, мама двоих детей. Вряд ли по этой общительной и веселой девушке можно сказать, что больше десяти лет назад она пережила первую паническую атаку, которая послужила началом целой череды мучительных приступов. Эта откровенная история о том, как она справилась с паническими атаками, как смогла свести их к минимуму и не позволила им разрушить свою жизнь, пишет lady.mail.
Как все началось
Сейчас я уже могу спокойно рассуждать о том, что происходило. Панические атаки если и бывают, то очень редко. Мне уже не страшно, потому что теперь я знаю, что это такое, и научилась правильно к этому относиться. Но десять лет назад казалось, что это — мой персональный ад.
Однажды вечером я сидела дома одна и смотрела какой-то триллер. Старшая дочь гостила у мамы, младшей дочки еще и в проекте не было. Я тогда много работала и курила больше обычного, могла выкурить пачку в день. В какой-то момент, затягиваясь очередной сигаретой, я вдруг поняла, что не могу вдохнуть. В панике потушила сигарету, но дышать по-прежнему не могла. Я сильно запаниковала, кровь отхлынула к пяткам, горло сдавил какой-то невообразимый ужас. Высунула голову в форточку, попыталась вдохнуть морозный воздух, но лучше не стало.
Задыхаясь, с бешено бьющимся сердцем, я позвонила маме и вызвала скорую помощь. Они приехали, померили давление, накапали «валокордин» и сказали, что со мной все в порядке. Попросили не выдумывать себе проблемы и не беспокоить их больше ложными вызовами. Когда скорая уехала я ненадолго успокоилась, но потом все повторилось еще несколько раз. Я то дышала нормально, то снова начинала задыхаться.
Первый год с паническими атаками был самым тяжелым — приступы повторялись ежедневно, часто по нескольку раз в день. Кажется, психотерапевты называют такой длительный период приступов «острым паническим расстройством». Но это я только сейчас знаю, а тогда я просто не могла понять, что со мной не так.
Стыд, страх и неизвестность
В то время, в 2005 году, было не принято открыто говорить, что у тебя есть проблемы с психикой. Тогда не было сотен блогеров, которые откровенно рассказывают о своих психологических сложностях в соцсетях. Когда я пыталась делиться с кем-то из друзей, встречала непонимание, иногда даже испуг. Люди старались поскорее перевести разговор на другую тему. Мне было стыдно и казалось, что я такая одна.
Каждый раз, когда накатывал совсем невыносимый приступ и казалось, что я сейчас задохнусь и умру — я снова вызывала скорую помощь. В какой-то очередной приезд, терапевты скорой пригрозили, что, если я еще раз их вызову, то ко мне пригласят врачей из «психушки». После этого я отказалась от врачей.
Пыталась сама поставить себе диагноз: то мне казалось, что у меня рак легких, то шизофрения. Когда состояние усугубилось, я почти перестала спать и начала принимать тяжелые антидепрессанты (доставала через знакомых). Сначала это помогало, но очень скоро появились новые страхи, и мне стало казаться, что я по-настоящему схожу с ума.
Начала пить алкоголь — это помогало, но тоже ненадолго. Потом снова были приступы, еще хуже, чем раньше.
Кульминация
Однажды я ехала в метро, и поезд на несколько минут встал в тоннеле. Я почувствовала, как снова накатывает паника. Пыталась собраться, напомнить себе, что это стандартная ситуация, в ней нет ничего опасного и что скоро поезд снова тронется, но от этого становилось только хуже.
Я изо всех сил стала биться в дверь, чтобы меня выпустили. Мне было дико стыдно, я понимала, что люди смотрят на меня, как на сумасшедшую, но мне уже было все равно, потому что я была уверена, что сейчас умру, просто прямо тут задохнусь, и все. И никто из присутствующих мне не поможет.
Когда поезд тронулся, я была почти без сознания. Плохо помню, как выбежала на улицу на ближайшей станции, упала лицом в траву и начала рыдать. Это был настоящий срыв, я понимала, что дальше так жить нельзя и нужно что-то делать.
Моя самая близкая подруга тогда жила в постоянных разъездах, и мы почти не общались. Но почему-то в тот момент мне захотелось позвонить именно ей. В истерике я «выложила» ей разом все, что со мной происходит. Она внимательно выслушала, и сказала, что все это ей хорошо знакомо. У меня был шок — это был первый раз за все время, когда меня кто-то понял!
Она сказала, что по признакам это похоже на панические атаки, рассказала что есть форум, где людей с такой проблемой очень много. Более того, оказалось, что она сама страдает от приступов, но в еще более тяжелой форме, гораздо хуже, чем у меня. Так я узнала, что у того, что со мной происходит, есть название. Это буквально помогло дышать.
Паническая атака (ПА) — это острый приступ страха или паники. Телесные симптомы паники могут быть настолько интенсивными, что начинает казаться, что не хватает дыхания, что сейчас случится сердечный приступ, инсульт или инфаркт. Эти симптомы обычно не имеют ничего общего с реальным состоянием здоровья и не угрожают жизни человека, а лишь сильнее усугубляют течение самой ПА.
Самое плохое в панических атаках (ПА) — то, что они могут случиться где угодно, в любой момент и без видимой причины: в подъезде, на улице, в офисе, дома под боком у мужа. Да практически везде, но чаще всего в метро. Как я узнала, метро — вообще самый ужасный страх не только для меня, а почти для всех, у кого бывают ПА.
Больше не страшно
Хорошая новость в том, что чем больше узнаешь о панических атаках, чем лучше разбираешься в механизме их возникновения, тем лучше понимаешь, что сами по себе они не опасны: на самом деле ты ничем не болеешь, у тебя нет инфаркта или инсульта и от приступа ты точно не умрешь. Тебе становится хуже именно от этих страхов. И оказывается, ты можешь их контролировать.
Когда я узнала, что у меня панические атаки — стала много об этом читать, обсуждала с людьми на форуме. Оказалось, что у многих симптомы похожи, но проявляются по-разному, у кого-то острее, у кого-то легче. А еще я узнала, что ПА — это симптом, а настоящая причина всегда глубже, человек может даже ее не осознавать. И важно найти эту причину.
По-настоящему мне тогда помогла психотерапия. Мне повезло — я нашла хорошего психолога, с которым мы смогли докопаться до истинной причины и проработать ее. После этого приступы постепенно стали проходить. Сейчас я понимаю, что если бы сразу узнала, что со мной, и тогда обратилась к психологу, все было бы проще.
После рождения второго ребенка все как-то устаканилось. Я уже не боюсь приступов, наверное, потому что я к ним готова. За несколько лет я нашла свои способы, как с ними справляться. Тренирую осознанность, чтобы понимать, что на самом деле я дышу, что это просто спазм сосудов и через несколько минут все пройдет. Научилась пережидать: отвлекать себя, щипать, считать, долго и глубоко дышать носом.
Очень помогает то, что теперь я могу открыто об этом говорить. Сейчас это стало таким обычным явлением, что вряд ли кто-то из знакомых отвернется или подумает, что я опасна, если скажу, что у меня бывают ПА.
К тому же я сама научилась не придавать этому такого огромного значения. Самое удивительное, что чем лучше я понимаю, что многое зависит от меня, что я могу контролировать, что происходит в моей жизни — тем меньше остается поводов для панических атак.