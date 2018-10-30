Не такая, как все: откровенный рассказ женщины, которая давно живет с паническими атаками

Кульминация

Однажды я ехала в метро, и поезд на несколько минут встал в тоннеле. Я почувствовала, как снова накатывает паника. Пыталась собраться, напомнить себе, что это стандартная ситуация, в ней нет ничего опасного и что скоро поезд снова тронется, но от этого становилось только хуже.

Я изо всех сил стала биться в дверь, чтобы меня выпустили. Мне было дико стыдно, я понимала, что люди смотрят на меня, как на сумасшедшую, но мне уже было все равно, потому что я была уверена, что сейчас умру, просто прямо тут задохнусь, и все. И никто из присутствующих мне не поможет.

Когда поезд тронулся, я была почти без сознания. Плохо помню, как выбежала на улицу на ближайшей станции, упала лицом в траву и начала рыдать. Это был настоящий срыв, я понимала, что дальше так жить нельзя и нужно что-то делать.

Моя самая близкая подруга тогда жила в постоянных разъездах, и мы почти не общались. Но почему-то в тот момент мне захотелось позвонить именно ей. В истерике я «выложила» ей разом все, что со мной происходит. Она внимательно выслушала, и сказала, что все это ей хорошо знакомо. У меня был шок — это был первый раз за все время, когда меня кто-то понял!

Она сказала, что по признакам это похоже на панические атаки, рассказала что есть форум, где людей с такой проблемой очень много. Более того, оказалось, что она сама страдает от приступов, но в еще более тяжелой форме, гораздо хуже, чем у меня. Так я узнала, что у того, что со мной происходит, есть название. Это буквально помогло дышать.

Паническая атака (ПА) — это острый приступ страха или паники. Телесные симптомы паники могут быть настолько интенсивными, что начинает казаться, что не хватает дыхания, что сейчас случится сердечный приступ, инсульт или инфаркт. Эти симптомы обычно не имеют ничего общего с реальным состоянием здоровья и не угрожают жизни человека, а лишь сильнее усугубляют течение самой ПА.

Самое плохое в панических атаках (ПА) — то, что они могут случиться где угодно, в любой момент и без видимой причины: в подъезде, на улице, в офисе, дома под боком у мужа. Да практически везде, но чаще всего в метро. Как я узнала, метро — вообще самый ужасный страх не только для меня, а почти для всех, у кого бывают ПА.

Больше не страшно