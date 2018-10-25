Дотянуться до звезды: диета и пластика Ольги Бузовой

Диета Ольги Бузовой

Ольга не раз признавалась, что она склонна к полноте и очень переживает, когда набирает лишний вес. Поэтому от любимых макарон, жареной и жирной еды, роллов она почти всегда отказывается – зато может влезть в обтягивающие и откровенные наряды. Ольга шутит, что по крайней мере равнодушна к сладкому – всякие десертики и конфеты ей не приходится от себя убирать. Ее рацион ограничен 900 калориями в день, а когда она активно занимается спортом, то планка поднимается до 1000 – 1200 калорий. Она питается небольшими порциями по 5 раз в день и пьет не меньше трех литров воды.

На завтрак Бузова обычно ест овсянку или омлет, на обед предпочитает мясной бульон или уху, а для более поздних приемов пищи, как правило, выбирает овощные салаты, курицу или рыбу. Перекусывает она тоже салатами. Из-за напряженного графика звезде часто приходится ужинать в 9-10 вечера, правда, в это время она не ест много – ограничивается яблоком или стаканом кефира.

Тренировки Ольги Бузовой

Звезда «Дома-2» занимается минимум два раза в неделю в зале, особенно усиленно она тренируется перед концертами – это позволяет ей совмещать вокал с танцевальными движениями во время шоу. Она сочетает силовые нагрузки и кардиотренировки, часто ходит на бокс и в бассейн. Нередко она выкладывает фото своих спортивных достижений в Instagram, вдохновляя своих подписчиков на занятия.

Уход за кожей

Знаменитость не отрицает, что часто посещает косметолога. Осенью она делает пилинги, чтобы сделать тон кожи ровнее, а в другие сезоны выбирает процедуры для увлажнения кожи и чистки. По утрам Ольга протирает лицо кусочком льда с соком лимона – этот рецепт красоты она получила от своей бабушки и верит, что таким образом можно усилить кровообращение и буквально «разбудить» кожу.

Телеведущая также признается, что ее главное средство в косметичке – это крем для рук. У нее настолько сухая кожа, что без этого продукта она буквально на улицу не выйдет.

Макияж Ольги Бузовой

Смоки айз – один из излюбленных приемов Ольги. Это не только классика жанра в темных оттенках, но и эксперименты с коричневым, бежевым и голубыми карандашами и тенями. На губах артистки чаще всего можно увидеть матовую красную или бордовую помаду или блеск естественного оттенка. Ольга – фанатка контуринга, она почти всегда подводит скулы с помощью румян или скульптора (это специальное средство для создания игры света и тени на лице).

Пластика Ольги Бузовой

После развода с Дмитрием Тарасовым карьера Бузовой пошла в гору. Она заметно поработала над своей внешностью: ушла от пергидрольного блонда к темному каре (а позже нарастила волосы) и изменила губы и скулы.

Вероятнее всего, Ольге была сделана пластика носа. Теперь крылья носа имеют четкие контуры, что, безусловно, смотрится более выигрышно, чем прошлый вариант. Также в нижнюю часть лица явно вколоты филеры, потому что мы видим четкий овал лица и приподнятые скулы.

Владелица салона красоты Beauty Logia Татьяна Антоненко