Веру Брежневу сравнили с произведением искусства

36-летняя Вера Брежнева разместила в Instagram селфи, на котором позирует на борту самолета. «Доброе утро и снова в путь», — подписала певица снимок и предложила поклонникам угадать, куда она отправилась на этот раз, сообщает lady.mail.ru.
Пользователи сети, впрочем, сосредоточились на обсуждении внешности Веры и отметили, что такой нежной они ее еще не видели, а также сравнили певицу с произведением искусства.
«Нежнее нежного», «Женщина-картина», «Вы восхитительны!», «Шикарная женщина. Смотришь на фото и получаешь массу эстетического удовольствия, как от произведений искусства. Пусть у вас все будет в жизни замечательно!», «Нежная, женственная, красивая, естественная, светлая, талантливая! Восхищаюсь вами, так держать», «Удивительно, как женщина, сочетающая в себе женственность, интеллект и сексуальность, но которая не является твоей, может так вдохновлять. Вера, вы чудесны», — делились откровениями поклонники Брежневой.
К слову, недавно певица удивила поклонников непривычным имиджем, а также покорила соцсети хрупкой фигурой и глубоким декольте.
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