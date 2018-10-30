Веру Брежневу сравнили с произведением искусства

«Нежнее нежного», «Женщина-картина», «Вы восхитительны!», «Шикарная женщина. Смотришь на фото и получаешь массу эстетического удовольствия, как от произведений искусства. Пусть у вас все будет в жизни замечательно!», «Нежная, женственная, красивая, естественная, светлая, талантливая! Восхищаюсь вами, так держать», «Удивительно, как женщина, сочетающая в себе женственность, интеллект и сексуальность, но которая не является твоей, может так вдохновлять. Вера, вы чудесны», — делились откровениями поклонники Брежневой.