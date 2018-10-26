Для похода на мероприятие Примадонна выбрала довольно дерзкий образ: кожаные штаны и куртку, ботинки на массивной платформе и перчатки-напульсники.

В комментариях к снимкам Пугачевой, которые моментально разлетелись по сети, поклонники отметили, что выглядела певица, по их мнению, как настоящая рок-звезда.

К слову, ранее певица в ультракоротком платье затмила всех на шоу своего мужа Максима Галкина. Отметим, что после того как певица сильно похудела, она стала все чаще появляться на публике в мини-платьях и обтягивающих джинсах. Правда, не всегда подобные модные эксперименты нравятся поклонникам Примадонны.