69-летняя Алла Пугачева посетила показ новой коллекции Валентина Юдашкина, приуроченный к 55-летию модельера, пишет lady.mail.ru.
Для похода на мероприятие Примадонна выбрала довольно дерзкий образ: кожаные штаны и куртку, ботинки на массивной платформе и перчатки-напульсники.
В комментариях к снимкам Пугачевой, которые моментально разлетелись по сети, поклонники отметили, что выглядела певица, по их мнению, как настоящая рок-звезда.
«Богиня», «Классный прикид», «Рок жив!», «Молодец! Стиль, красота! Так держать!», «Какие штаны. Вау!», «Алла — байкерша», «Модная штучка», — написали в соцсетях.
К слову, ранее певица в ультракоротком платье затмила всех на шоу своего мужа Максима Галкина. Отметим, что после того как певица сильно похудела, она стала все чаще появляться на публике в мини-платьях и обтягивающих джинсах. Правда, не всегда подобные модные эксперименты нравятся поклонникам Примадонны.
Смотри видео!