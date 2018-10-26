Полный фэйл: жених предложил возлюбленной руку, сердце и даже Lamborghini, но...

«Но у меня есть деньги! — не унимался ухажер. — Я могу купить столько автомобилей, сколько захочешь». Он схватил ее за руку и повторял: «Выходи за меня, выходи за меня». «Ну и что с того, что у тебя есть деньги!» — воскликнула девушка, вырвала руку и быстрым шагом ушла вместе с подругой.