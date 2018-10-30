Чем опасна дыня для организма

Арбуз – это ягода. По поводу дыни однозначно сказать трудно. Ученые до сих пор спорят: это овощ, фрукт или ягода, но ложная.

Священная книга христиан Библия содержит первые упоминания о дыне. Раньше других на Руси с этим солнечным плодом познакомились жители Поволжья, куда она пришла с Востока. Когда в Средние века иностранцы добирались до Поволжья, больше всего они восхищались неземным вкусом неведомой ягоды.

На Востоке существует легенда, согласно которой дыня выкатилась из рук одного из духов райских кущ и таким образом попала в мир людей. Не случайно в восточных странах к этому плоду особое почитание. Так, арабы в мелкой сетке рисунка дыни пытаются разглядеть арабскую вязь, чтобы прочесть послание Всевышнего. А в Туркмении второе воскресенье августа посвящают этому плоду, в честь него проводят молебны и освящают новый урожай.

О полезных свойствах дыни с древних времен написаны целые трактаты. Да, она на 90 процентов состоит из воды, но зато оставшиеся десять содержат огромное количество минералов, витаминов, клетчатки, аминокислот, микро- и макроэлементов. Мало кто знает, что два кусочка дыни обеспечивают организм суточной потребностью аскорбиновой кислоты. А еще этот плод содержит один из самых редких витаминов В8, который предотвращает цирроз печени.

Но такой богатый набор полезных веществ является вредоносным для человека, если есть дыню в огромных количествах. Белорусские ученые установили, что избыток этих веществ опасен даже для здорового организма. А если имеются какие-то заболевания, то порции дыни должны быть совсем небольшими.

Различные интернет-издания, со ссылкой на исследования американских ученых, утверждают, что дыня может быть опасной в сочетании с различными продуктами. Врач-диетолог Марина Студеникина утверждает, что сочетание дыни с каким-либо из продуктов, это лишь особенности организма и традиции той или иной кухни. К примеру, итальянцы используют дыню в качестве гарнира к мясу, а на Востоке ее подают вместе с рыбой. Но диетологи не советуют есть дыню с блюдами, в которых есть яйца, молоко или кисломолочная продукция. По мнению Марины Студеникиной, не стоит увлекаться сочетанием дыни и мяса. Также врач против того, чтобы этим плодом лакомились дети до трех лет. Он не относится к нейтральным, поэтому – только после трех и с понемногу, с осторожностью, следя за реакцией ребенка. Соответственно, и речи не может быть об употреблении этого продукта кормящими мамами.

В дыне много глюкозы, поэтому употреблять ее при сахарном диабете можно, только посоветовавшись с врачом.

Не стоит забывать, что дыня, особенно после злоупотребления ею, вызывает брожение в кишечнике. Поэтому ее рекомендуют есть в первой половине дня и только свежую. Дыню вообще нельзя оставлять разрезанной. Даже в холодильнике она может начать бродить, так как содержит повышенное содержание сахара. Поэтому «полежавшая» дыня может грозить многими проблемами – от диареи до отравления.

Врач-гастроэнторолог Анатолий Власов советует на время стоит забыть о дыне, если у человека обострение гастрита, язвы, или обнаружилось заболевание, связанное с желудочно-кишечным трактом, прямой кишкой, поджелудочной железой.