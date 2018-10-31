Почему следует менять постельное белье раз в неделю

По его словам, постельное белье нужно менять раз в неделю. В противном случае микроскопическая жизнь начинает развиваться в складках простыней, наволочек и пододеяльников, что даже может привести к болезням. Согласно же данным исследования грибковых загрязнений постельного белья, как в пуховых, так и в синтетических подушках содержится до 16-и видов грибков. При этом далеко не все из них являются продуктом выделений нашего тела – хотя пот, частички кожи и прочие экскреции, безусловно, становятся отличной базой для их развития.

Так, грибок особенно активно размножается в теплой и влажной среде, а именно такие условия создаются нами в постели: только в ней человек ежегодно выделяет около 118 литров пота. В кровать также попадают пыль и грязь, которые мы приносим с улицы. А те, кто имеет домашних животных, вынуждены спать еще и среди частичек шерсти и слюны питомцев.

Пыль попадает в постель не только непосредственно с тела человека: огромную роль здесь играет банальная гравитация, и даже покрывала не спасают белье полностью. Во-первых, пыль имеет свойство проникать в самые маленькие щели между кроватью и покрывалом, а во-вторых, расстилая и застилая постель, мы одним движением поднимаем целое облако пыли, оседающее на постельном белье.