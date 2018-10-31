Назван самый популярный в мире бренд одежды

«Я очень взволнован и рад тому, что его врожденная креативность и бунтарская склонность к ниспровержению основ сделали его таким популярным — не только в мире моды, но и в сфере современной массовой культуры в целом. Его восприятие роскоши и мастерства сыграют важную роль в будущем мужской линии Louis Vuitton», — сказал CEO компании Майкл Берк.