Вкусно до слез: рецепт, после которого вы полюбите луковые котлеты

Хотя лук встречается во многих блюдах, его вкус нравится далеко не всем. И даже аргументы, что этот овощ полезен, не могут переубедить едоков. Шеф-повара идут на различные ухищрения, чтобы замаскировать запах лука и сделать пищу более насыщенной и полезной. Но если на луковый суп уйдут драгоценные часы, то эти котлетки вы сможете приготовить всего за 30 минут, пишет fabiosa.ru.