Вкусно до слез: рецепт, после которого вы полюбите луковые котлеты

Хотя лук встречается во многих блюдах, его вкус нравится далеко не всем. И даже аргументы, что этот овощ полезен, не могут переубедить едоков. Шеф-повара идут на различные ухищрения, чтобы замаскировать запах лука и сделать пищу более насыщенной и полезной. Но если на луковый суп уйдут драгоценные часы, то эти котлетки вы сможете приготовить всего за 30 минут, пишет fabiosa.ru.
Почему стоит приготовить
Всем известны полезные свойства лука. Он является хорошим антисептиком, укрепляет иммунитет и даже помогает при нарушениях режима сна. Но это далеко не все причины для приготовления котлеток.
Когда в холодильнике пусто или просто приелись привычные рецепты, котлеты из лука – идеальный вариант для легкого ужина или обеда. Их можно кушать и с гарниром, и как самостоятельное блюдо. К тому же, в них совершенно нет резкого запаха, которым овощ отпугивает многих хозяек.
Рецепт
Ингредиенты:
- луковица – 2-3 шт.;
- картофель – 1 шт.;
- манная крупа – 3 ст. л.;
- морковь – 1 шт.;
- растительное масло;
- томатный сок – 1 л;
- соль, перец.
Мелко нарезаем лук. Для этого можно использовать погружной блендер или кухонный комбайн. Картофель натираем на самой мелкой терке, смешиваем с приправами и тщательно перемешиваем. Добавляем манку. Оставляем массу на 15 минут, затем разогреваем сковороду, наливаем подсолнечное масло, формируем котлеты и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Отдельно натираем морковку, тушим в глубокой сковороде 5-7 минут, вливаем томатный сок и добавляем туда котлеты. Томим на медленном огне около 20-30 минут.
Готово!
Приятного аппетита!