Главные правила: как не поправиться в холодную пору

Перед приходом лета девушки обычно стараются привести свое тело в форму, сидят на диетах, занимаются в спортзале, чтобы без стеснения носить короткие шортики, платьица и сексуальные купальники. Но осенью нам почему-то кажется, что можно позволить себе расслабиться, ведь все лишние сантиметры благополучно скрываются под объемными пальто и свитерами.

Но впереди сезон новогодних праздников, во время которого не поправиться крайне сложно или даже невозможно. И одно дело сбросить несколько лишних «праздничных» килограммов, а другое – десяток, собранный за два сезона. Поэтому важно осенью не набрать лишние килограммы, иначе в феврале вы попросту не узнаете себя в зеркале. Итак, осенью, чтобы не стать жертвой авитаминоза, не стоит изнурять себя диетами, стоит просто соблюдать несложные правила: