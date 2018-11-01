Главные правила: как не поправиться в холодную пору

Чтобы не набрать лишние килограммы перед новогодними праздниками, займитесь фигурой уже сейчас, пишет ivona.bigmir.net.
Перед приходом лета девушки обычно стараются привести свое тело в форму, сидят на диетах, занимаются в спортзале, чтобы без стеснения носить короткие шортики, платьица и сексуальные купальники. Но осенью нам почему-то кажется, что можно позволить себе расслабиться, ведь все лишние сантиметры благополучно скрываются под объемными пальто и свитерами.
Но впереди сезон новогодних праздников, во время которого не поправиться крайне сложно или даже невозможно. И одно дело сбросить несколько лишних «праздничных» килограммов, а другое – десяток, собранный за два сезона. Поэтому важно осенью не набрать лишние килограммы, иначе в феврале вы попросту не узнаете себя в зеркале. Итак, осенью, чтобы не стать жертвой авитаминоза, не стоит изнурять себя диетами, стоит просто соблюдать несложные правила:
- Не пропускайте завтрак, так как именно он запускает обменные процессы в организме. Кроме того, не забывайте выпивать стакан воды с лимоном натощак, это поможет ускорить метаболизм. Даже если утром вам сложно что-либо съесть, начните с малого, постепенно расширяя порцию. Со временем вы привыкните и заметите, что организм попросит еды не в 10-11, а позже.
- Дробное питание. Ешьте часто, но небольшими порциями. Перекусывайте орехами или сухофруктами. В идеале у вас должно быть 4-5 приемов пищи в день. Таким образом организм быстрее переваривает еду и она не будет откладываться на ваших боках и в других проблемных местах.
- Движение. Если у вас сидячая работа, а у многих она именно такая, старайтесь через каждые два часа делать перерывы. Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, походите по кабинету несколько минут, сделайте мини-зарядку.
- Спорт. Минимум – 20-минутная зарядка по утрам. Да, в холодное время года приходится вставать, когда за окном еще темно, но у вас отличная мотивация! Делайте зарядку под любимую музыку, мысленно стройте план на день, чтобы провести время еще более продуктивно. Поддерживать фигуру в идеальной форме вам помогут регулярные занятия в спортзале, среднестатистическая норма – 2-3 раза в неделю.
- Сезонные овощи и фрукты. Осенью, чтобы избежать авитаминоза, налегайте на сезонные продукты: тыкву, яблоки, грибы, клюкву и т.д. Тем более, что из этих овощей и фруктов можно приготовить массу вкусных блюд.
- Запрет на сладкое и мучное. Самый простой способ привести себя в форму – отказаться от сладостей и хлебобулочных изделий – главных предшественников ненавистного целлюлита. Если не представляете свою жизнь без сладкого – введите ограничения, к примеру, ешьте сладости до 12:00. Кроме того, вредные конфеты всегда можно заменить полезными сухофруктами.