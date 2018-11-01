Магнитные бури в ноябре 2018 года: в какие дни есть риск плохого самочувствия

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Осведомленность о геомагнитной обстановке на ближайший месяц позволит вам заранее подготовиться к неожиданностям и капризам солнца, а также поберечь здоровье и общее самочувствие.
Имейте в виду, что на протяжении всего ноября 2018 солнце заметно активизируется, ожидается несколько незначительных, но продолжительных магнитных всплесков. А потому всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в последний осенний месяц.
Магнитные бури в ноябре 2018 года по числам
Магнитные колебания ожидаются 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 числа.
Магнитные бури в ноябре возможны 3, 4, 15 и 30 числа.
Магнитные бури в ноябре 2018 года – плохое самочувствие.
Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.
Как легче пережить магнитные бури в ноябре 2018 года:
- ограничьте серьезную физическую нагрузку;
- отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;
- старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;
- чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе в утренние и вечерние часы;
- следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;
- питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо;
- откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.