Чт, 1.11.2018
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  • Магнитные бури в ноябре 2018 года: в какие дни есть риск плохого самочувствия

Магнитные бури в ноябре 2018 года: в какие дни есть риск плохого самочувствия

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Головная боль. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Осведомленность о геомагнитной обстановке на ближайший месяц позволит вам заранее подготовиться к неожиданностям и капризам солнца, а также поберечь здоровье и общее самочувствие.

Имейте в виду, что на протяжении всего ноября 2018 солнце заметно активизируется, ожидается несколько незначительных, но продолжительных магнитных всплесков. А потому всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в последний осенний месяц.

Магнитные бури в ноябре 2018 года по числам

Магнитные колебания ожидаются 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 и 22 числа.

Магнитные бури в ноябре возможны 3, 4, 15 и 30 числа.

Магнитные бури в ноябре 2018 года – плохое самочувствие.

Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.

Как легче пережить магнитные бури в ноябре 2018 года:

  • ограничьте серьезную физическую нагрузку;
  • отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;
  • старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;
  • чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе в утренние и вечерние часы;
  • следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;
  • питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо;
  • откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.

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