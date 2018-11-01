Магнитные бури в ноябре 2018 года: в какие дни есть риск плохого самочувствия

Имейте в виду, что на протяжении всего ноября 2018 солнце заметно активизируется, ожидается несколько незначительных, но продолжительных магнитных всплесков. А потому всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не испортили состояние здоровья в последний осенний месяц.