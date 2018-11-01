Для чего современные красавицы умываются газированной водой?

Как появилась идея умываться газированной водой?

Вероятно, вы не особенно удивились, узнав, что очередное ноу-хау мира красоты пришло к нам с Востока. Минеральные и газированные воды широко применяются в Японии и Корее во многих спа-процедурах. Местные косметологи по достоинству оценили их свойства, и тогда для бутылок на полках продуктовых магазинов настал звездный час.

Несмотря на то что восточные способы ухода за собой часто шокируют своей скрупулезностью (ох уж эти корейские 10-шаговые ежедневные процедуры), некоторые решения современных лидеров бьюти-индустрии радуют своей простотой и гениальностью. Умывание газированной водой однозначно относится к их числу.

За что японки и кореянки так ценят газированную воду?

Она не разрушает защитный барьер кожи.

За защиту кожи от воздействия вредных факторов отвечает ее кислотность. Идеальный рН кожи лица равен 5,5. Водопроводная вода существенно влияет на этот показатель и нарушает водный баланс, что ухудшает состояние кожи.

У газированной воды, в отличие от той, что течет из крана, оптимальный уровень pH, поэтому после нее нет ощущения сухости и стянутости кожи.

Она мягче очищает лицо.

Эффект от газированной воды схож с воздействием легкого пилинга. Причина кроется в содержании соды, которая уменьшает шелушение кожи и очищает ее качественнее водопроводной воды.

Она улучшает кровоснабжение.

Газированная вода насыщает ткани кожи кислородом и питательными веществами, что придает ей более здоровый вид и выравнивает цвет лица.

Она глубоко очищает поры.

Сода, содержащаяся в такой воде, эффективно выводит жир и грязь, которые закупоривают поры. В результате — не только эстетический эффект, но и гораздо меньшая вероятность появления воспалений.

Она помогает избавиться от рубцов.

В целом оказывая благотворное влияние на кожу, газированная вода стимулирует регенеративные процессы, увлажняет и питает поврежденные ткани.

«Отлично! Теперь буду умываться газированной водой каждый день!»

Не все так просто.

Специалисты не рекомендуют ее для ежедневного использования, так как это может спровоцировать раздражение. В зависимости от вашего типа кожи будет достаточно умываться газированной водой 1–3 раза в неделю. Ею можно пользоваться не только для ополаскивания лица, но при смывании геля или пенки для умывания.

Для нормальной и жирной кожи: налейте в емкость минеральную газированную воду и погрузите в нее лицо на 10–20 секунд. Проводите такую процедуру раз в неделю, если у вас нормальная кожа, и 2–3 раза в неделю, если кожа жирная.

Для сухой и чувствительной кожи: смешайте минеральную газированную и обычную газированную воду в равных пропорциях (в случае необходимости одну из частей можно заменить обычной питьевой водой). Проведите ту же процедуру, о которой мы говорили выше. Рекомендуется выполнять 1 раз в неделю. Можно увеличить до 2 раз, если на коже не появляются раздражения и покраснения.

Альтернативные способы использования газированной воды

Автор статьи не удержалась и тоже начала проводить небольшие эксперименты по уходу за собой. После такого спрея кожа и правда свежая.

Газированную воду можно применять в качестве тоника, смачивать ею ватный диск и протирать лицо. Или использовать насадку распылителя, чтобы превратить бутылку воды в удобный спрей.

Смешайте газированную воду с зеленым чаем в пропорциях 1:1, пропитайте этой жидкостью ватные диски и подержите их на лице в течение 10 минут (но не дольше!).

Имеет смысл обратить внимание на косметику с содержанием газированной воды — ведущие азиатские бренды давно включили ее в состав тканевых масок, патчей и тоников.

Следуя примеру кореянок, вы можете принимать ванны с добавлением газированной воды.

Минеральная газированная вода также хорошо питает кожу головы. Голову, как и лицо, можно погружать в раствор газированной воды, а затем оставить впитываться.