Для чего современные красавицы умываются газированной водой?

Смело включайте пару бутылок газированной воды в свой следующий список покупок в продуктовом. Азиатские красавицы уверяют, что она невероятно полезна для кожи. Только вот пить ее при этом не потребуется. AdMe.ru разбирается в тонкостях умывания газированной водой и делится с вами новым бьюти-трендом.
Как появилась идея умываться газированной водой?
Вероятно, вы не особенно удивились, узнав, что очередное ноу-хау мира красоты пришло к нам с Востока. Минеральные и газированные воды широко применяются в Японии и Корее во многих спа-процедурах. Местные косметологи по достоинству оценили их свойства, и тогда для бутылок на полках продуктовых магазинов настал звездный час.
Несмотря на то что восточные способы ухода за собой часто шокируют своей скрупулезностью (ох уж эти корейские 10-шаговые ежедневные процедуры), некоторые решения современных лидеров бьюти-индустрии радуют своей простотой и гениальностью. Умывание газированной водой однозначно относится к их числу.
За что японки и кореянки так ценят газированную воду?
- Она не разрушает защитный барьер кожи.
За защиту кожи от воздействия вредных факторов отвечает ее кислотность. Идеальный рН кожи лица равен 5,5. Водопроводная вода существенно влияет на этот показатель и нарушает водный баланс, что ухудшает состояние кожи.
У газированной воды, в отличие от той, что течет из крана, оптимальный уровень pH, поэтому после нее нет ощущения сухости и стянутости кожи.
- Она мягче очищает лицо.
Эффект от газированной воды схож с воздействием легкого пилинга. Причина кроется в содержании соды, которая уменьшает шелушение кожи и очищает ее качественнее водопроводной воды.
- Она улучшает кровоснабжение.
Газированная вода насыщает ткани кожи кислородом и питательными веществами, что придает ей более здоровый вид и выравнивает цвет лица.
- Она глубоко очищает поры.
Сода, содержащаяся в такой воде, эффективно выводит жир и грязь, которые закупоривают поры. В результате — не только эстетический эффект, но и гораздо меньшая вероятность появления воспалений.
- Она помогает избавиться от рубцов.
В целом оказывая благотворное влияние на кожу, газированная вода стимулирует регенеративные процессы, увлажняет и питает поврежденные ткани.
«Отлично! Теперь буду умываться газированной водой каждый день!»
Не все так просто.
Специалисты не рекомендуют ее для ежедневного использования, так как это может спровоцировать раздражение. В зависимости от вашего типа кожи будет достаточно умываться газированной водой 1–3 раза в неделю. Ею можно пользоваться не только для ополаскивания лица, но при смывании геля или пенки для умывания.
Для нормальной и жирной кожи: налейте в емкость минеральную газированную воду и погрузите в нее лицо на 10–20 секунд. Проводите такую процедуру раз в неделю, если у вас нормальная кожа, и 2–3 раза в неделю, если кожа жирная.
Для сухой и чувствительной кожи: смешайте минеральную газированную и обычную газированную воду в равных пропорциях (в случае необходимости одну из частей можно заменить обычной питьевой водой). Проведите ту же процедуру, о которой мы говорили выше. Рекомендуется выполнять 1 раз в неделю. Можно увеличить до 2 раз, если на коже не появляются раздражения и покраснения.
Альтернативные способы использования газированной воды
Автор статьи не удержалась и тоже начала проводить небольшие эксперименты по уходу за собой. После такого спрея кожа и правда свежая.
- Газированную воду можно применять в качестве тоника, смачивать ею ватный диск и протирать лицо. Или использовать насадку распылителя, чтобы превратить бутылку воды в удобный спрей.
- Смешайте газированную воду с зеленым чаем в пропорциях 1:1, пропитайте этой жидкостью ватные диски и подержите их на лице в течение 10 минут (но не дольше!).
- Имеет смысл обратить внимание на косметику с содержанием газированной воды — ведущие азиатские бренды давно включили ее в состав тканевых масок, патчей и тоников.
- Следуя примеру кореянок, вы можете принимать ванны с добавлением газированной воды.
- Минеральная газированная вода также хорошо питает кожу головы. Голову, как и лицо, можно погружать в раствор газированной воды, а затем оставить впитываться.
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