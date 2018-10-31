Список продуктов, которые опасно есть на завтрак

В частности, не подходят для первого приема пищи готовые завтраки. По словам врачей, в таких завтраках много искусственных ингредиентов – даже добавляемые в них витамины, оказывается, синтетические. Кроме того, компоненты таких завтраков могут быть обжарены на пальмовом масле.

Нельзя есть на завтрак и протеиновые батончики. Мнение экспертов об этом продукте таково: любой подобный батончик - та же конфета, к тому же в нем могут содержаться ненатуральные красители, подсластители и ароматизаторы.

Также лучше забыть о соках, включая свежевыжатые. Сок, выпитый натощак, раздражает желудок и повышает уровень сахара в крови. Цельные фрукты и овощи – тоже плохой выбор: их употребление на завтрак может спровоцировать развитие целого «букета» желудочных заболеваний (вздутие, гастрит, желудочный камень) и аллергии.

Не рекомендуют эксперты и джемы. Готовые джемы отличаются высоким количеством сахара, который мгновенно усваивается организмом и раздражает поджелудочную железу. Магазинная выпечка, покупные торты и пирожные тоже небезопасны. При их изготовлении используется огромное количество сахара, часто маргарин, стабилизаторы и другие химические ингредиенты.

Не нужно использовать для приготовления закусок к завтраку творожные и плавленые сырки. В творожных сырках слишком много сахара и растительных жиров, не считая консервантов и ароматизаторов. Плавленый сыр, по словам экспертов, - это и вовсе сплошной жир.

Колбасы и сосиски тоже внесены в «черный список». Специалисты говорят, что в фарш, идущий на изготовление этих продуктов, добавляется помимо других вредных веществ ведущий к раку желудка нитрат натрия, мешающий развитию трупных бактерий.