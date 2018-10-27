Десять невероятных фактов, которые вы до сих пор не знали о шоколаде

Люди бывают двух типов – те, кому шоколад нравится, и те, кто его обожат. Поэтому, неудивительно, что ежегодно по всему миру организуют десятки мероприятий и фестивалей, посвященных шоколаду. В это воскресенье, 28 октября, в Соединенных Штатах будут отмечать национальный день шоколада, который позволит этой сладкой теме вновь занять важное место в повестке дня. Это может показаться невероятным, но шоколад способен удивить вас еще больше. Знали ли вы, что шоколад может помочь сбросить вес? Или что шоколад можно частично считать фруктом или овощем? А слышали ли вы о шоколаде Ruby, который уже завоевал сердца любителей сладкого по всему миру?
1. Можно ли считать шоколад фруктом или и даже овощем?
В это достаточно сложно поверить, но так как шоколад изготавливается из бобов какао, многие считают его сырье овощем. Однако, давайте не будем спешить с выводами. Бобы какао все-таки не входят в число овощей, так как они являются семенами плодов дерева какао. Тем не менее, в опубликованной в журнале Chemistry Central Journal статье утверждается, что бобы шоколада могут считаться «суперфруктами», так как уровень антиоксидантов в них выше, чем, например, в некоторых фруктовых соках.
2. Шоколад Ruby – самая значительная инновация на рынке шоколада
2018 год является очень важным годом в истории шоколада, так как именно в этом году всему миру был впервые представлен шоколад нового типа – Ruby. Шоколад Ruby считается четвертым типом шоколада, помимо темного, молочного и белого. Данная инновация является самой значительной, произошедшей в шоколадной промышленности за последнее столетие. Новый тип шоколада был разработан мастерами шоколада швейцарской компании Barry Callebaut. Его розовый цвет был достигнут натуральным способом без добавления красителей или усилителей вкуса, и вкус этого шоколада уже смогли по достоинству оценить любители сладкого как в Эстонии, так и по всему миру. Всего лишь через четыре месяца после открытия шоколада Ruby компания Nestlé представила на рынке первое изделие Ruby - розовый шоколад KitKat Ruby. Первая партия KitKat Ruby была распродана в течение 30 минут после открытия магазинов, и большой интерес покупателей к данному продукту до сих пор нисколько не ослаб.
3. Шоколад помогает сбросить вес
Результаты проведенного учеными Копенгагенского университета исследования показывают, что регулярное потребление темного шоколада в небольших количествах помогает сохранять чувство удовлетворенности и сдерживает аппетит в отношении других сладких и не особо полезных закусок. Данные, опубликованные Международным обществом спортивного питания (ISSN), показывают, что кусочек темного шоколада во время тренировок способен ускорить циркуляцию кислорода. Существует даже шоколадная диета, которая предусматривает потребление одного кусочка шоколада за 30 минут перед каждым приемом пищи, что позволяет уменьшить аппетит.
4. Твердый шоколад является достаточно новым изобретением
Услышав слово «шоколад», многие люди сразу представляют шоколадную плитку или конфету. Однако, как это ни удивительно, обладающий столь долгой историей шоколад традиционно чаще всего потреблялся именно в жидкой форме, и он не имел ничего общего с тем сладким вкусом, к которому мы привыкли сегодня. Слово «chocolatl» происходит из Центральной Америки, и оно состоит из словесной пары – «choco» и «latl», что означает «горькая вода». Первый твердый шоколад, который состоял из растворенного сахара, шоколада и масла какао, был изготовлен всего лишь 150 лет назад.
5. Шоколад как лекарство
Темный шоколад содержит большое количество антиоксидантов. Какао полезно для нашего здоровья сразу с нескольких сторон, например, оно помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, потребление темного шоколада способно уменьшить смертность среди людей, страдающих заболеваниями сердца. Благодаря ускорению кровоснабжения темный шоколад может улучшить активность мозга. По словам экспертов, темный шоколад также может уменьшить риск заболевания раком кожи.
6. Шоколад со вкусом суши и васаби
Соевый соус и суши являются не только гордостью японской кухни – они также используются в шоколаде для придания ему особого вкуса. В некоторых регионах Японии в ограниченном количестве производится шоколад KitKat со вкусом суши и васаби. Успех данных изделий скрывается не только в многообразии вкуса, но и в скрытом значении названия «KitKat». Дело в том, что «KitKat» звучит подобно использующемуся в японском языке выражению «kitto katsu», которым японцы желают удачи (буквально - «ты обязательно победишь»). Именно поэтому в Японии стала весьма популярной традиция давать шоколад KitKat школьникам и студентам перед контрольной работой или экзаменом.
7. Шоколадное печенье было создано случайно
Когда в 1930 году американский повар Рут Уэйкфилд в очередной раз выпекала печенье, она и представить не могла, что небольшой поварской эксперимент даст начало настоящей инновации в пищевой промышленности. Рут бросила в тесто для печенья кусочки шоколада, надеясь, что они растают, и что в результате получится однородное шоколадное печенье. Этого не произошло, однако, благодаря полученному неожиданному результату Рут Уэйкфилд стала одним из самых известных новаторов поварского дела 20 века. Вынув печенье из духовки, она обнаружила, что совершенно случайно изобрела печенье с кусочками шоколада. Позднее Рут передала рецепт в наследство компании Nestlé, которая за это обеспечила женщину пожизненным снабжением шоколадом.
8. Шоколадная плитка-рекордсмен весит около 6 тонн
В прошлом году производители сладостей из Перу изготовили крупнейшую в мире плитку черного шоколада. Ее длина составила 7 метров, ширина 3 метра и высота 5 метров. Плитка содержала около 70% чистого какао, и была внесена в книгу рекордов Гиннеса. На изготовление такой шоколадной плитки у мастеров кондитерского дела ушло почти восемь часов, в течение которых было смешано в общей сложности 900 килограммов какао и более 20 килограммов орехов. Самая же тяжелая шоколадная плитка в мире, вес которой составил примерно 6 тонн, была создана в сентябре 2011 года в Великобритании.
9. Шоколад помогает избавиться от тревоги
Шоколад является уникальным продуктом не только благодаря своим исключительным вкусовым качествам и лечебному воздействию, но и благодаря запаху. Он оказывает положительное и успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, уменьшает усталость и нервозность, поднимает дух и помогает сбалансировать эмоции. Проведенное в 2013 году учеными австралийского университета Суинберн исследование подтвердило, что компоненты какао обладают успокаивающим действием, которое также помогает справиться с тревогой. Именно поэтому запах шоколада используется в эфирных маслах и ароматизаторах для дома, а также в косметических изделиях и изделиях для тела.
10. Темный шоколад помогает предотвратить кариес зубов
Сладости и здоровые зубы на первый взгляд кажутся взаимоисключающими вещами, и именно поэтому трудно поверить в то, что шоколад может быть полезен для зубов. Темный шоколад содержит большое количество какао, в составе которого содержится много танина, помогающего предотвратить воспаление десен и способствующего их восстановлению. Кроме того, темный шоколад является важным источником кальция, помогая сохранять зубы здоровыми. Польза какао также проявляется и в борьбе с кариесом, так как данный продукт уменьшает кислотность среды полости рта. Однако, чтобы воспользоваться полезными свойствами шоколада в отношении гигиены рта, рекомендуется есть шоколад с 80-процентным содержанием какао и низким содержанием сахара.