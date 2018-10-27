Десять невероятных фактов, которые вы до сих пор не знали о шоколаде

1. Можно ли считать шоколад фруктом или и даже овощем?

В это достаточно сложно поверить, но так как шоколад изготавливается из бобов какао, многие считают его сырье овощем. Однако, давайте не будем спешить с выводами. Бобы какао все-таки не входят в число овощей, так как они являются семенами плодов дерева какао. Тем не менее, в опубликованной в журнале Chemistry Central Journal статье утверждается, что бобы шоколада могут считаться «суперфруктами», так как уровень антиоксидантов в них выше, чем, например, в некоторых фруктовых соках.

2. Шоколад Ruby – самая значительная инновация на рынке шоколада

2018 год является очень важным годом в истории шоколада, так как именно в этом году всему миру был впервые представлен шоколад нового типа – Ruby. Шоколад Ruby считается четвертым типом шоколада, помимо темного, молочного и белого. Данная инновация является самой значительной, произошедшей в шоколадной промышленности за последнее столетие. Новый тип шоколада был разработан мастерами шоколада швейцарской компании Barry Callebaut. Его розовый цвет был достигнут натуральным способом без добавления красителей или усилителей вкуса, и вкус этого шоколада уже смогли по достоинству оценить любители сладкого как в Эстонии, так и по всему миру. Всего лишь через четыре месяца после открытия шоколада Ruby компания Nestlé представила на рынке первое изделие Ruby - розовый шоколад KitKat Ruby. Первая партия KitKat Ruby была распродана в течение 30 минут после открытия магазинов, и большой интерес покупателей к данному продукту до сих пор нисколько не ослаб.

3. Шоколад помогает сбросить вес

Результаты проведенного учеными Копенгагенского университета исследования показывают, что регулярное потребление темного шоколада в небольших количествах помогает сохранять чувство удовлетворенности и сдерживает аппетит в отношении других сладких и не особо полезных закусок. Данные, опубликованные Международным обществом спортивного питания (ISSN), показывают, что кусочек темного шоколада во время тренировок способен ускорить циркуляцию кислорода. Существует даже шоколадная диета, которая предусматривает потребление одного кусочка шоколада за 30 минут перед каждым приемом пищи, что позволяет уменьшить аппетит.

4. Твердый шоколад является достаточно новым изобретением

Услышав слово «шоколад», многие люди сразу представляют шоколадную плитку или конфету. Однако, как это ни удивительно, обладающий столь долгой историей шоколад традиционно чаще всего потреблялся именно в жидкой форме, и он не имел ничего общего с тем сладким вкусом, к которому мы привыкли сегодня. Слово «chocolatl» происходит из Центральной Америки, и оно состоит из словесной пары – «choco» и «latl», что означает «горькая вода». Первый твердый шоколад, который состоял из растворенного сахара, шоколада и масла какао, был изготовлен всего лишь 150 лет назад.

5. Шоколад как лекарство