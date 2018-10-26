Фото: поп-звезда Лили Аллен вышла на сцену в пижаме от эстонского модельера

Briti laulja Lily Allen kandmas Eesti moelooja loomingut ФОТО: AFP / Scanpix

Ранее в подобном костюме была замечена и Майли Сайрус.

На сегодняшний день довольно-таки часто можно увидеть мировых знаменитостей в одежде от эстонских дизайнеров, что конечно же является достижением и гордостью для эстонской фэшн-индустрии.

Однако список звезд, которые примерили на себя работы Роберты, не ограничивается лишь Аллен и Сайрус. Также одежда Эйнер пришлась по душе Рианне, Леди Гаге и моделе Эльзе Хос.