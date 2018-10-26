Фото: поп-звезда Лили Аллен вышла на сцену в пижаме от эстонского модельера

26 октября 2018, 15:19
Выступившая на музыкальном фестивале в США британская певица Лили Аллен вышла на сцену в розовой пижаме от эстонского модельера Роберты Эйнер, пишет elu24.
Ранее в подобном костюме была замечена и Майли Сайрус.
На сегодняшний день довольно-таки часто можно увидеть мировых знаменитостей в одежде от эстонских дизайнеров, что конечно же является достижением и гордостью для эстонской фэшн-индустрии.
Однако список звезд, которые примерили на себя работы Роберты, не ограничивается лишь Аллен и Сайрус. Также одежда Эйнер пришлась по душе Рианне, Леди Гаге и моделе Эльзе Хос.
Из местных суперзвезд одежду Роберты Эйнер носит скандальный рэпер Tommy Cash.
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