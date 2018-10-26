Пт, 26.10.2018
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  • Фото: поп-звезда Лили Аллен вышла на сцену в пижаме от эстонского модельера

Фото: поп-звезда Лили Аллен вышла на сцену в пижаме от эстонского модельера

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Briti laulja Lily Allen säras Ameerikas ACL muusikafestivalil esinedes Eesti moelooja Roberta Eineri loomingus.

ФОТО: AFP / Scanpix

Выступившая на музыкальном фестивале в США британская певица Лили Аллен вышла на сцену в розовой пижаме от эстонского модельера Роберты Эйнер, пишет elu24.

Briti laulja Lily Allen kandmas Eesti moelooja loomingut

ФОТО: AFP / Scanpix

Ранее в подобном костюме была замечена и Майли Сайрус. 

На сегодняшний день довольно-таки часто можно увидеть мировых знаменитостей в одежде от эстонских дизайнеров, что конечно же является достижением и гордостью для эстонской фэшн-индустрии.

Однако список звезд, которые примерили на себя работы Роберты, не ограничивается лишь Аллен и Сайрус. Также одежда Эйнер пришлась по душе Рианне, Леди Гаге и моделе Эльзе Хос.

Из местных суперзвезд одежду Роберты Эйнер носит скандальный рэпер Tommy Cash.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@tommycashworld wears #robertaeiner faux-fur hand embroidered jacket / shot by @anrikepiel

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