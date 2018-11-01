Проходите мимо: пять типов мужчин, за которых не стоит выходить замуж

1. Плейбой

В него невозможно не влюбиться, он умеет очаровывать, к нему тянет, как к магниту, с ним всегда весело и интересно, но долго ли ему самому будет интересно с одной женщиной? Такие мужчины находятся в постоянном поиске любви. Даже если он остановился на одной женщине и сделал ей предложение, это вовсе не означает, что вскоре после звона свадебных колоколов его не потянет на новые любовные приключения. Женщина, находясь рядом с таким мужчиной, должна понимать, что делить его с другими ей придется всю их совместную жизнь.

2. Маменькин сынок

Он будет звонить маме по поводу и без. Такой мужчина всегда будет сравнивать жену со своей мамой. Приготовила ли она так вкусно, как мама, отутюжила ли она так же идеально рубашки и все в таком духе. Если женщина готова жить в постоянном сравнении с мамой своего мужчины и чувствовать её нераздельное присутствие, то ей необходимо быть очень самодостаточной. Зачастую брак с таким мужчиной превращается в невыносимое бремя.

3. Скупердяй

Это вовсе не значит экономный, который может отказаться от похода в ресторан, но вместо этого преподнесет любимой женщине сюрприз в виде нового золотого украшения. Жадный мужчина будет экономить на всём и, в первую очередь, на своей жене. От такого вы никогда не дождетесь цветов, так как он считает, что это деньги на ветер. Он никогда не поймёт, зачем женщине еще одна пара новых туфель, когда у неё их и так уже двадцать. Этот мужчина не понимает, что такое экономия в разумных пределах. Однако если женщина разделяет его взгляды, то с таким мужчиной она сможет ужиться.

4. Лентяй

Он довольствуется малым. Сидит на одной должности много лет, не стремится к развитию и продвижению по карьерной лестнице. Он не против, если его жена будет работать и платить по счетам. Мужчина-лентяй любит полежать на диване, никогда не помогает по домашнему хозяйству и считает, что жена должна во всем ему угождать. Если представительницу прекрасного пола не смущает такой мужчина на этапе замужества и первых лет брака, то, когда появляются дети, отношения с лентяем терпят полный крах.

5. Отшельник

Он одиночка по жизни. Даже если такой мужчина женится, он всегда будет искать повод «улизнуть», чтобы побыть наедине с самим собой. Это может быть даже отдельная комната в вашей квартире, но суть в том, чтобы его никто не беспокоил. Он не любит в доме чужих людей, поэтому о приходах друзей вам придется забыть. Он не любит воскресных поездок к родителям, и вам, скорее всего, придется ездить к ним без него либо терпеть его недовольное выражение лица. Если женщине в отношениях нужна высокая степень эмоционального контакта, то мужчина-одиночка — явно не для неё.