Невечная любовь: анонимный пользователь Instagram создал аккаунт, разоблачающий отношения

Аккаунт под ироническим названием “Честная пара” (“Honest Couple”) существует почти год. За это время страничкой заинтересовалось 39,7 тысяч подписчиков. Аноним выкладывает фото счастливых пар, делая под ними саркастические подписи о настоящем положении дел. Автор попытался высмеять излишнее внимание и идеализирование отношений путем наигранных эмоций на снимках. Получилось неплохо, хотя в некоторых постах черный юмор уж слишком зашкаливает.

Все, чего я хочу, - чтобы она нуждалась во мне больше, чем она когда-либо нуждалась в ком-то, и как только добьюсь того, что мне нужно, закончу все на высокой ноте и оставлю ее, сославшись на то, что она слишком зависима, и уйду к другой.

Но, несмотря на это, в постах “Честной пары” есть доля правды. Поддавшись современным тенденциям, многие влюбленные предпочитают вести свои отношения в онлайн-формате, забывая о том, что удачное фото для социальных сетей не заменит теплых и искренних отношений друг с другом. Сидя в гаджетах, торопясь запостить снимок с дорогим человеком, можно забыть, что важна не красивая подача, а сами эмоции. Другие пользователи, насмотревшись на “красивую жизнь”, начинают чувствовать себя обделенными. Девушки начинают переживать, что не получают таких красивых цветов и приятных сюрпризов, мужчины – что любимая давно не пекла такого вкусного печенья, как вот та девушка на фото приготовила для своего избранника. Но реальные отношения не должны быть напоказ. Отсутствие контента с вашей половинкой еще не значит, что у вас все плохо. Как говорится, счастье любит тишину.