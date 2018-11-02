Невечная любовь: анонимный пользователь Instagram создал аккаунт, разоблачающий отношения

Любовь – прекрасное и вдохновляющее чувство. Но с появлением современных гаджетов и социальных сетей оно перестало быть сокровенным и приобрело совсем иной характер. Знаменитости и обычные люди стараются запечатлеть каждый момент пребывания со своей половинкой. Но он перестает быть чем-то особенным из-за того, что выставлен на всеобщее обозрение. Лента, переполненная романтическими фото, вызвала негодование у одного из пользователей Сети. Устав листать чересчур милые записи, он создал в Инстаграме страничку, где решил показать все “подводные камни” подобных отношений, пишет fabiosa.ru.
Аккаунт под ироническим названием “Честная пара” (“Honest Couple”) существует почти год. За это время страничкой заинтересовалось 39,7 тысяч подписчиков. Аноним выкладывает фото счастливых пар, делая под ними саркастические подписи о настоящем положении дел. Автор попытался высмеять излишнее внимание и идеализирование отношений путем наигранных эмоций на снимках. Получилось неплохо, хотя в некоторых постах черный юмор уж слишком зашкаливает.
Благодарен ее бывшим, которые относились к ней как к полному ничтожеству. Теперь достаточно быть обычным парнем, чтобы она думала, будто я какой-то там герой.
Недавно познакомилась с его родителями. Теперь думаю лишь о том, насколько плохо он будет выглядеть в старости.
Не совсем понимаю, почему все вообще зациклены на нашей паре.
Все, чего я хочу, - чтобы она нуждалась во мне больше, чем она когда-либо нуждалась в ком-то, и как только добьюсь того, что мне нужно, закончу все на высокой ноте и оставлю ее, сославшись на то, что она слишком зависима, и уйду к другой.
Мы не знаем, о чем разговаривать между сезонами “Холостяка”, поэтому просто молчим.
Но, несмотря на это, в постах “Честной пары” есть доля правды. Поддавшись современным тенденциям, многие влюбленные предпочитают вести свои отношения в онлайн-формате, забывая о том, что удачное фото для социальных сетей не заменит теплых и искренних отношений друг с другом. Сидя в гаджетах, торопясь запостить снимок с дорогим человеком, можно забыть, что важна не красивая подача, а сами эмоции. Другие пользователи, насмотревшись на “красивую жизнь”, начинают чувствовать себя обделенными. Девушки начинают переживать, что не получают таких красивых цветов и приятных сюрпризов, мужчины – что любимая давно не пекла такого вкусного печенья, как вот та девушка на фото приготовила для своего избранника. Но реальные отношения не должны быть напоказ. Отсутствие контента с вашей половинкой еще не значит, что у вас все плохо. Как говорится, счастье любит тишину.
А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли так жестоко относиться к постингу романтических фото в социальных сетях?