Почему с возрастом обвисают щеки и как с этим бороться: эффективные упражнения

Две линии, которые вы можете заметить под носом - носогубные складки, которые с возрастом становятся все более выразительными. Почему? Чем вы старше, тем быстрее теряется объем в щеках, все скатывается вниз. Результат - опущенные щеки и морщины. Объем в лице важен, ведь именно он помогает лицу быть упругим и подтянутым. Как только он теряется, все обвисает, пишет fabiosa.ru.
Причины, почему обвисают щеки
Этот процесс происходит естественным образом, потому что с возрастом кожа ослабевает. Некоторые люди даже генетически предрасположены к тому, что их щеки быстрее обвиснут, чем у других. Важно понимать, что такое может произойти не только из-за возраста, но еще и по причине резкого похудения. Если вы действительно стремительно сбросили вес, то и на лице это отразится.
Конкретизируем причины:
- возраст;
- лишний вес;
- наследственность;
- никотин;
- ультрафиолет.
Что делать, чтобы подтянуть щеки?
Начнем с того, что маски, которые вы можете приготовить дома, эффекта не дадут. Это не та проблема, с которой можно справиться при помощи народной медицины. Есть несколько косметологических процедур.
Запоминайте:
- ифтинг-массаж;
- акваликс;
- подкожные инъекции;
- векторный фейслифтинг;
- ультратерапия.
Прежде чем решиться на любую из процедур, нужно посоветоваться с врачом, который скажет, можно ли вам делать то, что вы выбрали.
Домашние способы подтянуть щеки
Вам нужно следить за своим питанием и отказаться от вредных привычек. Сократите потребление таких продуктов, как острый перец, соль, сахар, наваристые бульоны, газированные напитки, крепкие чай и кофе, алкоголь, так как они вызывают отечность. В рационе должно быть больше фруктов, овощей, клетчатки. Если страдаете от пухлых щек, то вам нужно устраивать себе и разгрузочные дни.
Полезными также будут упражнения, которые можно делать каждый день. Вы потратите на это минимум времени, но получите максимум пользы. На видео можно ознакомиться с тренировкой.
Акцент на губы и щеки:
Акцент на все лицо:
Если увидите, что ваши щечки начинают терять упругость, то не спешите паниковать и огорчаться. Берите ситуацию в свои руки и начинайте менять свою жизнь в лучшую сторону, исправляя ошибки в рационе, а также добавляя новые правила в виде тренировок.
Будьте здоровыми и красивыми!
Смотрите видео!