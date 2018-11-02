Пт, 2.11.2018
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Почему с возрастом обвисают щеки и как с этим бороться: эффективные упражнения

Почему с возрастом обвисают щеки и как с этим бороться: эффективные упражнения Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Морщины.

ФОТО: SCANPIX

Две линии, которые вы можете заметить под носом - носогубные складки, которые с возрастом становятся все более выразительными. Почему? Чем вы старше, тем быстрее теряется объем в щеках, все скатывается вниз. Результат - опущенные щеки и морщины. Объем в лице важен, ведь именно он помогает лицу быть упругим и подтянутым. Как только он теряется, все обвисает, пишет fabiosa.ru.

Причины, почему обвисают щеки

Этот процесс происходит естественным образом, потому что с возрастом кожа ослабевает. Некоторые люди даже генетически предрасположены к тому, что их щеки быстрее обвиснут, чем у других. Важно понимать, что такое может произойти не только из-за возраста, но еще и по причине резкого похудения. Если вы действительно стремительно сбросили вес, то и на лице это отразится.

Конкретизируем причины:

  • возраст;
  • лишний вес;
  • наследственность;
  • никотин;
  • ультрафиолет.

Что делать, чтобы подтянуть щеки?

Начнем с того, что маски, которые вы можете приготовить дома, эффекта не дадут. Это не та проблема, с которой можно справиться при помощи народной медицины. Есть несколько косметологических процедур.

Запоминайте:

  • ифтинг-массаж;
  • акваликс;
  • подкожные инъекции;
  • векторный фейслифтинг;
  • ультратерапия. 

Прежде чем решиться на любую из процедур, нужно посоветоваться с врачом, который скажет, можно ли вам делать то, что вы выбрали. 

Домашние способы подтянуть щеки

Вам нужно следить за своим питанием и отказаться от вредных привычек. Сократите потребление таких продуктов, как острый перец, соль, сахар, наваристые бульоны, газированные напитки, крепкие чай и кофе, алкоголь, так как они вызывают отечность. В рационе должно быть больше фруктов, овощей, клетчатки. Если страдаете от пухлых щек, то вам нужно устраивать себе и разгрузочные дни. 

Полезными также будут упражнения, которые можно делать каждый день. Вы потратите на это минимум времени, но получите максимум пользы. На видео можно ознакомиться с тренировкой. 

Акцент на губы и щеки:

Акцент на все лицо:

Если увидите, что ваши щечки начинают терять упругость, то не спешите паниковать и огорчаться. Берите ситуацию в свои руки и начинайте менять свою жизнь в лучшую сторону, исправляя ошибки в рационе, а также добавляя новые правила в виде тренировок.

Будьте здоровыми и красивыми!

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ