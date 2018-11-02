Почему с возрастом обвисают щеки и как с этим бороться: эффективные упражнения

Причины, почему обвисают щеки

Этот процесс происходит естественным образом, потому что с возрастом кожа ослабевает. Некоторые люди даже генетически предрасположены к тому, что их щеки быстрее обвиснут, чем у других. Важно понимать, что такое может произойти не только из-за возраста, но еще и по причине резкого похудения. Если вы действительно стремительно сбросили вес, то и на лице это отразится.

Конкретизируем причины:

возраст;

лишний вес;

наследственность;

никотин;

ультрафиолет.

Что делать, чтобы подтянуть щеки?

Начнем с того, что маски, которые вы можете приготовить дома, эффекта не дадут. Это не та проблема, с которой можно справиться при помощи народной медицины. Есть несколько косметологических процедур.

Запоминайте:

ифтинг-массаж;

акваликс;

подкожные инъекции;

векторный фейслифтинг;

ультратерапия.

Прежде чем решиться на любую из процедур, нужно посоветоваться с врачом, который скажет, можно ли вам делать то, что вы выбрали.

Домашние способы подтянуть щеки

Вам нужно следить за своим питанием и отказаться от вредных привычек. Сократите потребление таких продуктов, как острый перец, соль, сахар, наваристые бульоны, газированные напитки, крепкие чай и кофе, алкоголь, так как они вызывают отечность. В рационе должно быть больше фруктов, овощей, клетчатки. Если страдаете от пухлых щек, то вам нужно устраивать себе и разгрузочные дни.

Полезными также будут упражнения, которые можно делать каждый день. Вы потратите на это минимум времени, но получите максимум пользы. На видео можно ознакомиться с тренировкой.

Акцент на губы и щеки:

Акцент на все лицо:

Если увидите, что ваши щечки начинают терять упругость, то не спешите паниковать и огорчаться. Берите ситуацию в свои руки и начинайте менять свою жизнь в лучшую сторону, исправляя ошибки в рационе, а также добавляя новые правила в виде тренировок.

Будьте здоровыми и красивыми!